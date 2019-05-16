HABER

İnternetten 40 bin kişiyi dolandıran çetenin lideri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 21:00 | Son Güncelleme

Sanal alemde dolandırdığı binlerce mağduru 100 milyon dolar dolandıran uluslararası siber suç çetesinin lideri Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te tutuklandı

TİFLİS (AA) - İnternetten binlerce kişiyi dolandıran uluslararası siber suç çetesinin lideri Gürcistan'da tutuklandı.

Gürcistan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kullandıkları yazılım aracılığıyla sanal alemde 40 bin kişiyi toplamda 100 milyon dolar dolandıran uluslararası suç çetesinin çökertildiği kaydedildi.

Açıklamada, çeteye yönelik operasyonun son iki yıldır Gürcistan, Almanya, ABD, Ukrayna ve Moldova iş birliğinde yürütüldüğü ifade edildi.

Kod adı "None" olan çetenin lideri A.K ile kod adı "Phantom" olan yardımcısı M.K'nın güvenlik güçlerince Tiflis'te düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların çıkarıldığı Tiflis Şehir Mahkemesince tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, çeteye yönelik operasyonda Avrupa Polis Teşkilatının (Eurupol) da yer aldığı belirtildi.

Çetenin yaklaşık 40 bin bilgisayara "GozNym" yazılımıyla siber saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, saldırıya maruz kalanlar arasında hukuk firmaları, uluslararası şirketler ve kurumlar bulunduğu kaydedildi.

Bu arada Europol'dan yapılan açıklamada ise çetenin üyelerine yönelik Almanya, ABD, Moldova ve Gürcistan'da soruşturmaların başlatıldığı, örgütün 5 Rus üyesinin firarda olduğu bildirildi.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Eleştirilen o videoyu eğlence için çekmişEleştirilen o videoyu eğlence için çekmiş
Minibüs sürücü ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga ettiMinibüs sürücü ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet korsanlığı siber saldırı

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Amerika'yı salladı! Büyük final...

Amerika'yı salladı! Büyük final...

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.