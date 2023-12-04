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İnternetten dolandırıcılığında yeni boyut! Ucuz olsun diye internetten diş protezi siparişi verdi: Gelen ürünü görünce gözlerine inanamadı

04.12.2023 09:34 | Son Güncelleme:
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İnternet dolandırıcılığının boyutu her geçen gün başka bir seviyeye geliyor. Bir arkadaşının tavsiyesiyle ucuz olması amacıyla internetten diş protezi sipariş eden adam kargodan gelen ürünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Diş protezi yerine gönderilen ürün, 'bu kadarına da pes artık' dedirtti. İşte şaşkına çeviren haberin tüm detayları!

İnternetten dolandırıcılığında yeni boyut! Ucuz olsun diye internetten diş protezi siparişi verdi: Gelen ürünü görünce gözlerine inanamadı

İnternetin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte alışverişlerimizin de büyük bir kısmını sanal ortamdan hallediyoruz. Her ne kadar büyük bir kolaylık sağlasa da internet alışverişlerinde dolandırıcılık vakaları da son derece yaygın. Son olarak bir ailenin dolandırılma hikayesi duyanları şoke etti. Arkadaşının tavsiyesine uyan ve diş hekimine gitmeden diş protezi siparişi veren adamın başından aşağı kaynar sular döküldü.

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DİŞ PROTEZİ SİPARİŞ VERDİ, TAKMA DİŞ GELDİ

Show TV'nin haberine göre, internet sayfasından diş protezi sipariş etmek isteyen bir aile, kargo geldiğinde karşılaştığı manzarayla adeta şaşkına döndü.

8 bin liraya aldıkları diş protezi yerine gelen ürün 50 liralık oyuncak dişti. Mağdur aileden bir kişi konuyla ilgili "Diş protezine ihtiyacımız vardı. İnternet üzerinden aldık. Ama siparişi verdikten sonra bambaşka bir ürün geldi. Satıcıya tekrar ulaşmaya çalıştığımızda ise kimseye ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

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Diş hekimi Erhan Kara konuyla ilgili, "Diş protezi denilen ürün ölçüsü özel olarak alınır ve bilgisayar ortamına aktarılır. Kişiye olarak üretilir." dedi.

Kara ayrıca, "Ortalama damak fiyatları 30 bin 40 bin lira arasında. 8-10 bin lira arasına protez bulmanız imkansızdır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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