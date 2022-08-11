İnternetten söylediği kıyafet ile eve gelenin farkı görenleri şaşırtıyor

İnternet birçok açıdan hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak bu kolaylıklar kötü sonuçlara da neden olabiliyor. İnternet üzerinden alışveriş yapmak oldukça gelişmiş olsa da hâlâ birçok kişi sanal ortamdan alışverişe güvenmiyor. Delivia adındaki sosyal medya kullanıcısı internetten aldığı kıyafeti Tiktok uygulaması üzerinden paylaştı.

GÖRENLER ŞAŞIRDIĞINI BELİRTTİ

İnternetten söylenen elbise

Eve gelen elbise

Çok kısa süre içerisinde birçok kullanıcının yorumunu alan paylaşım Tiktok kullanıcılarına şok yaşattı. Bir kullanıcı "Ağzım tam anlamıyla açık kaldı. O kadar da kötü olamaz gibiydim ve sonra bummm." Dedi.



