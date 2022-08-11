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İnternetten söylediği kıyafet ile eve gelenin farkı görenleri şaşırtıyor

11.08.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknolojiyle birlikte internet üzerinden alışveriş yapanların sayısı oldukça artış gösterdi. İnternetten yapılan alışverişler çok daha kolay ve rahat olsa da istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Sosyal medyada bir kadın internet üzerinden aldığı kıyafetin nasıl geldiğini gösterdi.

İnternetten söylediği kıyafet ile eve gelenin farkı görenleri şaşırtıyor

İnternet birçok açıdan hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak bu kolaylıklar kötü sonuçlara da neden olabiliyor. İnternet üzerinden alışveriş yapmak oldukça gelişmiş olsa da hâlâ birçok kişi sanal ortamdan alışverişe güvenmiyor. Delivia adındaki sosyal medya kullanıcısı internetten aldığı kıyafeti Tiktok uygulaması üzerinden paylaştı.

GÖRENLER ŞAŞIRDIĞINI BELİRTTİ

İnternetten söylenen elbise

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Eve gelen elbise

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Çok kısa süre içerisinde birçok kullanıcının yorumunu alan paylaşım Tiktok kullanıcılarına şok yaşattı. Bir kullanıcı "Ağzım tam anlamıyla açık kaldı. O kadar da kötü olamaz gibiydim ve sonra bummm." Dedi.

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sosyal medya tiktok alışveriş elbise internetten alisveris
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