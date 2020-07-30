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İnternetten tanışıp evine gitti! Akrabaları duyunca ortalık karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 19:34 | Son Güncelleme

Belçika'dan ailesiyle birlikte tatil için Adana'ya gelen N.K. (14), kimseye haber vermeden internetten tanıştığı E.Ç.’nin evine gitti. N.K.’nın ailesi, E.Ç.’nin evine giderek kızlarını evlerine geri götürdü. N.K.’nın yaşananları duyan akrabası 2 kişi ise E.Ç.’nin evine molotofkokteyli attı. Molotofkokteyli evin balkonunda ufak çaplı hasara neden olurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İnternetten tanışıp evine gitti! Akrabaları duyunca ortalık karıştı

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Belçika’dan ailesiyle birlikte tatil için Adana’ya gelen N.K., kimseye haber vermeden internetten tanışarak arkadaş olduğu E.Ç.’nin evine gitti. Kızlarının evde olmadığını fark eden aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile daha sonra, kızlarının internetten tanıştığı E.Ç. ile birlikte olabileceği düşüncesiyle gencin evine gitti. N.K.’nin burada olduğunu gören aile, kızlarını da alarak eve döndü.

MOLOTOFKOKTEYLİ ATTILAR

Durumu öğrenen N.K.’nin iki akrabası, motosikletle E.Ç.’nin evinin önüne gitti. Yüzlerinin kapalı olduğu öne sürülen şüpheliler, yanlarında getirdikleri molotofkokteylini E.Ç.’nin evine attı. Patlama sesi duyan baba Adem Ç., balkondaki eşyalarının yandığını gördü. Molotofkokteyli küçük çaplı hasara neden olurken, Adem Ç. durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Adem Ç., olay yerine gelen polislere molotofkokteylinin nasıl yapıldığını anlatan küçük oğlu U.Ç.’ye ise tokat attı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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