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İnternetten tanıştı, birlikte yaşamak için Türkiye'ye geldi! Çocuğundan olan Rus Olga'dan şok sözler: 'Beni iftira atmakla tehdit etti'

05.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus uyruklu Olga Top (Vetoshkina) (30), internetten tanıştığı Mustafa Öztürk (38) ile arkadaş oldu ve ilerleyen süreçte Türkiye'ye gelip Öztürk ile Mersin'de yaşamaya başladı. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılırken mahkeme Öztürk'e çiftin Victoria (8) adındaki kızını görme hakkı tanıdı. Olga başka biriyle evlendi, kızı da onunla kaldı. Öztürk, bir gün kızını görmeye geldi ve kızı da alıp kayıplara karıştı. Suç duyurusunda bulunan Anne Olga'nın iftira tehdidi açıklaması şoke etti.

İnternetten tanıştı, birlikte yaşamak için Türkiye'ye geldi! Çocuğundan olan Rus Olga'dan şok sözler: 'Beni iftira atmakla tehdit etti'

Çocuğunun kaçırıldığını öne Rus Olga, suç duyurusunda bulundu. Mustafa Öztürk'le birlikte yaşamak için Türkiye'ye gelen 3 çocuk annesi kadının şimdi kendi deyişiyle "gözüne uyku girmiyor." Sürekli çocuğunu düşündüğünü dile getiren Olga, çocuğu Victoria'yı kaçırdığını ileri sürdüğü Mustafa Öztürk için ise çarpıcı bir iddiada bulunarak "Beni, çocuğumu vermemek için iftira atmakla tehdit etti" dedi. İşte Olga'nın başına gelenler ve tek isteğini dile getirdiği sözleri...

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TÜRKİYE'YE GELDİ, ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİKTEN AYRILDILAR

Rus uyruklu Olga Top (Vetoshkina) ve Mustafa Öztürk internette tanışıp arkadaş oldu. Olga, 2012 yılında Rusya'dan Türkiye'ye, Öztürk'ün yaşadığı Mersin'e geldi. Çift, 2016'ya kadar burada birlikte yaşadı. 2013'te çiftin 'Victoria' adında kızı dünyaya geldi. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılan çiftin çocuklarının velayeti için açılan davada Mersin 6'ncı Aile Mahkemesi, 2018'de velayeti anneye verdi. Mahkeme, Öztürk'e de belirlenen aralıklarla çocuğunu görme hakkı tanıdı. Bu sürede Olga yeniden evlenirken, kızı Victoria da onunla yaşamaya devam etti.

1 AYLIĞINA GÖRMEK İÇİN ALDIĞI ÇOCUĞU GERİ GETİRMEDİ

Mustafa Öztürk, geçen haziran ayının sonunda 1 ay süreyle çocuğunu görme hakkını kullanmak için Olga Top'un yaşadığı Muğla'ya gelip kızını aldı. Ancak iddiaya göre, 1 aylık süre geçmesine rağmen Öztürk, Victoria'yı geri getirmedi. Olga Top, çocuğunu almak için eşiyle Mersin'e gitti. Öztürk'ün çocuğu Olga'dan kaçırdığı iddiasıyla aile, avukatları aracılığıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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"BENİ TEHDİT ETTİ"

Çocuğundan haber alamadığını, çok endişelendiğini söyleyen Olga Top şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğumu düşünmediğim tek bir zaman bile yok. Gözlerime uyku girmiyor. Sürekli 'Acaba ne yapıyor?' diye düşünüyorum. Aç mı tok mu, ne yapıyor, bilmiyorum. Beni, çocuğumu vermemek için iftira atmakla tehdit etti. Ben 3 çocuk annesiyim. Kendi kalbimin altında taşıdığım çocuğumun kötülüğünü ister miyim? Velayet davasında çocuğun bende kalmasını zaten kendisi istemişti. Çocuğa bakamayacağını söylemişti. Elimizde evraklar var. Çocuğumu vermeleri gerekiyor ama vermiyorlar. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Tek isteğim yavruma kavuşmak."

(DHA)

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Velayet
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