İnternetten telefon aldı, hem kaçak hem ikinci el çıktı! '55 bin TL ödeme yaptım, paramı geri alamıyorum'

Zonguldak'ta gıda sektöründeki bir firmada yöneticilik yapan E.Ö., cep telefonu almak için internette fiyat kıyaslaması yapan ve ucuz ürünleri listeleyen bir internet sitesine girdi. Güvendiği sitenin yönlendirdiği e-ticaret sayfasından 24 Ekim’de telefon satın alan E.Ö. cihaz eline ulaştığında kutusunun açıldığını ve cihazın yeni olmadığını fark etti. Ayrıca cihazın ‘yurt dışı’ ürünü olduğunu fark eden E.Ö., firmaya ulaşarak cihazı 28 Ekim’de iade amaçlı kargoya verdi. Kendisine firmanın 7 iş günü içinde paranın hesabına yatırılacağını söylediğini ancak hala yatırılmadığını söyleyen E.Ö., aracı site, e-ticaret sayfası ve kargoyu teslim alan yetkililerinden şikayetçi oldu.

FİYAT KARŞILAŞTIRDIĞI SİTEYE GÜVENMİŞ

Türkiye’nin en bilinir sitelerinden birine güvenerek yönlendirdiği sayfadan cep telefonu aldığını ve 55 bin lira ödeme yaptığını söyleyen E.Ö., “Beni bir mağazaya yönlendirdi, oradan kredi kartıyla tek çekim yaparak satın aldım. Cihaz geldi, kullanılmış ambalajı açık ve kaçak şekildeydi. Cihazın kurulumunu yapamadık, yurt dışına ait olduğu ve ne olduğu belli olmadığı için. Firmaya bir şekilde ulaştık, bize ‘Ürünü geri gönder’ dedi. Verdikleri kargo koduyla geri gönderdik. 15 gün önce ‘Paranız, siteden aldığınız için 7 gün içinde kartınıza iade olacaktır’ diye söylediler ama bankaya falan ulaşmadılar, yapacaklarını da sanmıyorum” dedi.

MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR

Yaşadığı sorundan sonra fiyat karşılaştırması için kullanılan internet sitesine ulaşan E.Ö., “Mağdur olduğumu söyledim. ‘O bizi ilgilendirmez, biz sadece fiyat karşılaştırması yapan bir siteyiz’ Ben arada bu firma olmasa o ürünü almazdım. O firmanın ünvanına güvenerek ben satın aldım. Beni mağdur etti. Resmen dolandırıldık açıkçası, 55 bin TL ödeme yaptım. Paramı geri alamıyorum. Ben aracı firmanın mağduriyetimi gidermesini rica ediyorum” diye konuştu.

(DHA)





