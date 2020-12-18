İnternetten trafik ceza sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Trafik cezanızı sorgulamak ya da cezanızın olup olmadığını öğrenmek için vergi dairesine gitmenize gerek yoktur. Gelişen teknolojiyle birlikte artık İnternet üzerinden trafik cezanızı sorgulayabilir, dilerseniz online olarak ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki online trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? Yazımızda tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İnternetten Trafik Cezası Sorgulama Yolları Trafik ceza görüntüleme işlemi e-devlet kapısı üzerinden güvenle yapılabilir. İşleminize başlamak için öncelikle e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imzaya sahip olmanız gerekir. Bir diğer seçenek e-devlet kapısına entegre İnternet bankacılığıdır. Bu aşamada müşterisi olduğunuz bankayı seçebilir, e-devlet kapısına İnternet bankacılığı şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

E-devlet sistemine sahip olduğunuz şifreyle giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Kurumlar-Emniyet Genel Müdürlüğü” yazınız. Önünüze açılan sayfadan aracınızın plakasını yazdıktan sonra kontrol et kısmına tıklayın. Buradan sahip olduğunuz tüm trafik cezalarını araştırabilir, sorgulayabilir ve cezanın miktarını da öğrenebilirsiniz.

Trafik cezası sorgulaması yapmak için kullanabileceğiniz bir diğer site ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesidir. Emniyet Genel Müdürlüğü sitesine girdikten sonra sayfada bulunan Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama seçeneğini tıklayın. Önünüze açılan sayfadan gerekli bilgileri doldurmanız sonucunda merak ettiğiniz tüm bilgiler önünüze gelecektir.

Bir diğer yol ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi İnternet sitesi olan “gib.gov.tr“ adresinden sorgulama yapmaktır. Bu sayfadan “Borç Sorgulama ve Ödeme” ve daha sonra “Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme” seçeneği tıklanır. Bu sayede online trafik cezası sorgulama gib.gov.tr adresinden de hızlı ve pratik şekilde yapılabilir. İnternetten Araç Plakasına Yazılan Cezayı Sorgulama Yalnız sürücü ehliyetine yazılan cezaları değil araç plakasına yazılan cezaları da sorgulama imkanınız bulunur. Hatalı park etme, hız limiti aşımı ya da radar cezası sorgulama gibi pek çok ceza türü araç plakası üzerine yazılabilir. Adresinize ibraz edilmeyen cezalarınız olabilir. Gelişen teknoloji ile birlikte cezayı internet üzerinden kontrol etmeniz mümkündür. Bu nedenle sık sık sahip olduğunuz araç plakası üzerinden kontrol işleminizi gerçekleştirmenizde fayda vardır. Emniyet Genel Müdürlüğü sistemi üzerinizden aracınızın plakasına yazılan cezaların sorgulama işlemlerini güvenle ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Plakanıza yazılan cezaları sorgulamak için Emniyet Genel Müdürlüğü sitesine girmeniz gerekir. Daha sonra sorgulama işlemini yapmak amacıyla açılan menüden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” seçeneği seçilmelidir. Bu seçenek sayesinde aracının plakasına ceza yazılan kişiler bilgilerini doldurduktan sonra açılan sayfadan bilgilerini inceleyebilir, var olan tüm cezalarını inceleyebilirsiniz. Trafik cezası resimli sorgulama da aynı şekilde yapılabilir.

Trafik Cezası İnternetten Nasıl Ödenir? Trafik cezası ödeme işlemleri online olarak da gerçekleşir. Günümüzde gelişen teknoloji ve dijitalleşen sistemler sayesinde pratik ve hızlı bir şekilde trafik cezanızı sorguladıktan sonra ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki online ödeme işlemi nasıl yapılır? Trafik cezası ödeme işlemini yapacak kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden belirtilen aşamaları takip etmesi gerekir. Bir diğer seçenek olarak da bankaların online ödeme sistemini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda TPC borcu sorgula hizmetiyle araç sahipleri kendilerine yazılan tüm trafik cezalarına ulaşabilir. Yine bu sayfa üzerinden direkt ödeme adımlarına uyarak online olarak ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Trafik Cezası Ödemesi Trafik cezası kesilen kullanıcılar için bazı ödeme kolaylıkları bulunur. Örneğin adınıza ya da plakanıza kesilen trafik cezasını erken ödemeniz durumunda sistem size otomatik olarak %25 oranında indirim uygular. Fakat bu indirimden yararlanabilmek için bazı şartlara uymanız gerekir. Bunlar arasında trafik ceza erken ödeme süresi bulunur. Trafik cezası indirimi, cezanın yazıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde internetten ya da diğer yetkili kuruluşlara ödeme yapıldığı takdirde geçerli olur.