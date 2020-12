İnternetten trafik ceza sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Trafik ceza görüntüleme işlemi e-devlet kapısı üzerinden güvenle yapılabilir. İşleminize başlamak için öncelikle e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imzaya sahip olmanız gerekir. Bir diğer seçenek e-devlet kapısına entegre İnternet bankacılığıdır. Bu aşamada müşterisi olduğunuz bankayı seçebilir, e-devlet kapısına İnternet bankacılığı şifrenizle giriş yapabilirsiniz. E-devlet sistemine sahip olduğunuz şifreyle giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Kurumlar-Emniyet Genel Müdürlüğü” yazınız. Önünüze açılan sayfadan aracınızın plakasını yazdıktan sonra kontrol et kısmına tıklayın. Buradan sahip olduğunuz tüm trafik cezalarını araştırabilir, sorgulayabilir ve cezanın miktarını da öğrenebilirsiniz.

Trafik cezasını erken ödeme avantajlarının yanı sıra geç ödemeniz durumunda ise bazı dezavantajlı durumlarla karşılaşırsınız. Trafik cezası ödemesinde son ödeme tarihi kaçırıldığı takdirde gecikme zammı uygulanır. Bu uygulama çerçevesinde yazılan mevcut cezaya ek olarak her ay için %5 oranında gecikme faizi uygulandığı bilinir. Bu dezavantajı göz önünde bulundurarak kesilen trafik cezasının son ödeme tarihini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Trafik Cezamı Ödemezsem Ne Gibi Sonuçlarla Karşılaşırım?

Trafik cezasının gününde ödenmesi önemli bir konudur. Son ödeme tarihi geçen cezalara faiz uygulanır ve ceza her geçen ay katlanarak artar. Yazılan trafik cezasını ödemek için size 30 gün süre verilir. 30 günü aşan tüm trafik cezalarında %5 faiz uygulanır. Zaman aşımına uğrayan cezalarda da bu faiz oranı her ay eklenmeye devam eder. Örneğin yolda seyir halindeyken emniyet kemerini takmadığınız için ceza alabilirsiniz. Ödemediğiniz her ay için %5 oranında faizle birlikte ödemeniz gereken miktar zaman geçtikçe artar.

Trafik Cezası Taksitlendirilebilir Mi?

Adınıza ya da plakanıza kesilen trafik cezasını erken ödediğiniz takdirde bir indirimden faydalanabileceğinizden bahsetmiştik. Trafik cezanızı geciktirmeden 30 günlük süre içinde öderseniz size 4 taksit imkanı sunulur. Taksitlendirme için ilgili kuruluşlara başvurabilirsiniz. Küçük miktarlarda taksitlendirme tercih edilmese de yüklü miktarda kesilen cezaları ödemek için taksit imkanı oldukça iyi bir avantajdır.