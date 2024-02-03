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Interpol, kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arıyordu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 34 şüpheli yakalandı…

03.02.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Interpol, kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arıyordu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 34 şüpheli yakalandı…

Terör örgütlerine yönelik son dakika operasyonları tüm hızıyla devam ediyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

7 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-35” operasyonuyla haklarında İnterpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 34 Yabancı Uyruklu DEAŞ Terör Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.

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  • Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında;

Ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda;

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  • İstanbul’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 13 şüpheli,

  • Kocaeli’de Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 9 şüpheli,

  • Yalova’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8 şüpheli,

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  • Kayseri’de Difüzyon mesajıyla aranan 1 şüpheli,

  • Bursa’da Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli,

  • Düzce’de Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli,

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  • Yozgat’ta Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;

  • Ruhsatsız tabancalar

  • Çok miktarda döviz ve dijital materyale eş konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle…
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ İçişleri Bakanı son dakika operasyon
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