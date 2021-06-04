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  4. İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını! Bolu'da yakalandı

İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını! Bolu'da yakalandı

04.06.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, İnterpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı terörist Arkan Taha Ahmad şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını! Bolu'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve İnterpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti.

Tabaklar mahallesi Şenel sokak üzerinde yaşadığı belirlenen Ahmad’ı yakalamak için ekipler şafak operasyonu düzenledi. Şahsın yaşadığı sokağın kapatılarak geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda Arkan Taha Ahmad gözaltına alındı.

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İnterpol tarafından aranan ve hakkında Irak’ın Tikrit kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

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Bolu DEAŞ

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