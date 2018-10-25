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Interpol tarafından aranan mafya lideri Türkiye'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:11 | Son Güncelleme

İnterpol'ün ‘uluslarası düzeyde hırsızlık şebekesi oluşturmak’ iddiasıyla kırmızı bültenle aradığı Gürcistan uyruklu mafya lideri Mindia Goradze, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışması sonucu yakalandı.

Gürcistan’da hırsızlık işlediği ve silahlı saldırı gibi bir çok suça karıştığı iddiasıyla Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığı, Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı Mindia Goradze Trabzon’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, 36 yaşındaki Mindia Goradze, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Trabzon Akyazı Tüneli’nin girişine kurduğu yol kontrol noktasından aracıyla geçerken polis ekipleri tarafından durduruldu.

'BATUMLU LAVAŞOĞLU' LABAKIYLA TANINIYORDU

Kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespiti için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın, Gürcistan’da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söyleyen ve ‘Batumlu Lavaşoğlu’ lakabıyla tanınan Mindia Goradze olduğu tespit edildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan Mindia Goradze’nin aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermi bulundu.

Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze’nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasının yanı sıra organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. 2015 yılında Moldova’a yakalanan Goradze daha sonra sınır dışı edilmişti. Goradze’nin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İnterpol polisine teslim edilmesi bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mafya lideri Mindia Goradze Interpol

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
YAKIŞIKLI MAFYAYMIŞ....BİZİMKİLER GİBİ TİPSİZ DEĞİL....
ne verimli topraklarımız var herşey burdan çıkıyor:)
Bi sen eksiktin ülke zaten bitmiş hırsız suratlı seni
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