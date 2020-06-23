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  4. Interpol tarafından aranıyorlardı! DEAŞ'lı 2 şüpheli Kilis'te yakalandı

Interpol tarafından aranıyorlardı! DEAŞ'lı 2 şüpheli Kilis'te yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 19:52 | Son Güncelleme

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü çocuk 6 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin 2'sinin Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından arandığı öğrenildi.

Interpol tarafından aranıyorlardı! DEAŞ'lı 2 şüpheli Kilis'te yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurda Suriye'den yasadışı yollarla girileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

YANLARINDAKİ 3 ÇOCUKLA YAKALANDILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sınır hattında önlem alan jandarma ile 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler sınırı geçen Cezayir uyruklu Fransız vatandaşı O.H.A., A.M. ile Suriye uyruklu T.M.'yi yanlarındaki 3 çocukla yakaladı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANDIKLARI BELİRLENDİ

Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ayrıca O.H.A. ve A.M'nin de Interpol tarafından arandığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.H.A. ve A.M., sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. T.M. ile 3 çocuk ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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