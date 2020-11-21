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  4. Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya’ya getirildi

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya’ya getirildi

21.11.2020 20:32 | Son Güncelleme:
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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya’ya getirildi

Interpol tarafından uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Polonyalı güzel Magdalena Kralka, Slovakya’da yakalanmasının ardından Polonya’ya getirildi.

Interpol’ün bir uyuşturucu çetesine liderlik yaptığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aradığı Polonyalı güzel Magdalena Kralka, Slovakya’da yakalanmasının ardından Polonya Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gölge Avcıları" ekibi tarafından ülkesi Polonya’ya getirildi.

Polonya’nın Malopolski ve Zachodniopomorski bölgelerinde 65 kilo marihuana ve kokain dağıtmakla suçlanan Kralka için Polonya polisinin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Güzelliğiyle dikkat çeken uyuşturucu çetesi liderinin yakalanması için polis sosyal medya üzerinden de duyuru yapmıştı. Kralka’nın çete liderliğini 2017 yılında aynı zamanda sevgilisi de olan bir önceki liderin tutuklanmasının ardından üstlendiği bildirilmişti.

MACARİSTAN POLİSİNİN ELİNDEN SON ANDA KAÇMAYI BAŞARDI

Interpol’ün kırmızı bülten ilanının ardından Polonya polisi tarafından Kralka’yı yakalamak için oluşturulan "Gölge Avcıları" ekibi ilk olarak 32 yaşındaki Kralka’nın İspanya, Tayland ve Ukrayna’da saklanabileceği üzerinde durdu. Ekip, aylar süren çalışmasının ardından geçtiğimiz Şubat ayında Polonyalı çete liderinin izini Budapeşte’de buldu.

SLOVAKYA'YA GİDEREK TESLİM ALDILAR

Macaristan polisinin elinden son anda kaçmayı başaran Kralka, Slovakya’nın Zwolen kentinde polis tarafından yakalandı. Kralka, Polonya’da adil yargılanmayacağı gerekçesiyle Slovakya’dan sığınma talep etti. Polonyalı çete liderinin talebini değerlendiren Slovak yetkililer, Kralka’nın sığınma başvurusunu reddetti. Bunun üzerine Kralka karara itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren üst mahkeme ise alt mahkemenin kararını yerinde buldu. Polonya’ya iadesi kesinleşen Kralka için Polonyalı yetkililer Slovakya’ya giderek Kralka’yı teslim aldı.

Polonya’ya getirilerek gözaltına alınan Kralka’nın Pazartesi günü savcılığa çıkarılması bekleniyor. (İHA)

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Magdalena Kralka Polonya’ya getirildi

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