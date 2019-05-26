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İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 07:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde intihar etmek için dereye atlayan Ramazan B.

İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde intihar etmek için dereye atlayan Ramazan B. (19), kendi imkanlarıyla sudan çıkıp, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi.
Olay, İnegöl ilçesi Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan B., motosikletiyle Kozluca Deresi'nin kenarına geldi. Burada, motosikletinden inen Ramazan B., intihar etmek amacıyla dereye atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla sudan çıkan Ramazan B. 112 Acil Servis'i arayarak, yardım talep etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı

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