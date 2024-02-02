İntihar ettiği sanılıyordu: 13 yaşındaki kız çocuğu 'namus meselesi' bahanesiyle töre cinayetine kurban gitmiş

Kars'ın Kağızman ilçesinde kan donduran bir olayın sır perdesi aralandı. 13 yaşındaki B.K.'nin ailenin aldığı kararla 'namus meselesi' bahanesiyle töre cinayetine kurban gittiği öğrenildi.

CİNAYETİ GİZLEMİŞLER

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, JASAT personelinden oluşan müşterek özel ekip kuruldu. Dosya kapsamındaki delillerin yeniden incelenmesi ve elde edilen yeni bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; B.K.’nin babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. (36), M.K. (18) ve B.K. (16) gözaltına alındı. Gözaltındaki aile, ilk başta kızlarının intihar ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra, verilen ifadelerde B.K.’nin ailenin aldığı kararla ‘namus meselesi’ bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

İşlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba M.K. ve ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne F.K. ve ağabeyi M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





