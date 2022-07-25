İntihar girişiminde ilginç anlar! İş arkadaşının rahatlığı 'pes' dedirtti

İlginç olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesine çıkan 26 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Salih Ç., bir süre önce işten çıkartıldı. Maaşının ve tazminatının verildiği öğrenilen genç, alacağı olduğunu iddia ederek önceden çalıştığı inşaat alanına girdi. Alandaki bir iskeleye tırmanan genç ardından intihar girişiminde bulundu.

Genci gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri genci ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri ise içeride önlem alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı beklemeye başladı.

İŞ ARKADAŞI YAN TARAFTA KAYNAK YAPMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan ikna çalışmaları sürdüğü esnada gencin girişimde bulunduğu yerin hemen yan tarafında bir iş arkadaşı kaynak yapmaya devam etti. Hiçbir şey olmamış gibi çalışmasına devam eden işçi “pes” dedirtirken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gencin ikna ederek bulunduğu yerden indirmeyi başardı. Genç ardından polis otosuna bindirilerek Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan genç, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA

