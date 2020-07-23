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  4. İntihar mesajı atıp kaybolduktan 3 saat sonra ortaya çıkan kadının söyledikleri şaşırttı

İntihar mesajı atıp kaybolduktan 3 saat sonra ortaya çıkan kadının söyledikleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ'da, ormanlık alanda sinirlendiği arkadaşlarının yanlarından ayrılıp, intihar mesajları gönderen Sevilay Öztürk (37), 3 saat sonra ortaya çıkıp, kendisini arayan ekiplere, “Siz beni sabahtan beri arıyordunuz ama ben daha yukarıdaydım, orada defineciler var. Vatandaşlık görevimi yapmak için indim, yoksa siz beni bulamazdınız. Gidip, definecileri yakalayalım” dedi.

İntihar mesajı atıp kaybolduktan 3 saat sonra ortaya çıkan kadının söyledikleri şaşırttı

Olay, saat 00.30 sıralarında, Yıldırım İlçesi Zeyniler Köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda yaşandı.

Sevilay Öztürk, arkadaşlarıyla şehir manzarası izlemek için Zeyniler köyü yoluna çıktı. Ancak bir süre sonra arkadaşlarıyla tartıştı. Sinirlenen Sevilay Öztürk, ağaçların arasında yürüyerek, gözden kayboldu. Ardından da arkadaşlarının cep telefonuna 'intihar' edeceğini bildiren mesajlar gönderdi. Paniğe kapılan arkadaşlar da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, AFAD ekipleri ile arama çalışması başlattı. Gece karanlığına rağmen ormanlık alanı karış karış arayan ekipler, 3 saat sonunda çalışmalarına ara verdi. Bu sırada ekiplerin yanına gelen Sevilay Öztürk, “Siz beni sabahtan beri arıyordunuz ama ben daha yukarıdaydım, orada defineciler var. Vatandaşlık görevimi yapmak için indim, yoksa siz beni bulamazdınız. Gidip, definecileri yakalayalım” dedi.

Rahat tavırları ekipleri şaşkınlığa uğratan Öztürk, güçlükle ikna edilerek, polis merkezine götürüldü. Sevilay Öztürk, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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(DHA)

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