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İntihara kalkışan genç son anda kurtarıldı

25.03.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da intihara kalkışan bir genç nehre atlamak üzereyken ekipler tarafından son anda kurtardı.Edinilen bilgiye göre, bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri’nin üzerindeki demir parmaklıklara çıkarak intihara kalkıştı.

İntihara kalkışan genç son anda kurtarıldı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da intihara kalkışan bir genç nehre atlamak üzereyken ekipler tarafından son anda kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri’nin üzerindeki demir parmaklıklara çıkarak intihara kalkıştı. Genci gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekip uzun bir uğraşın ardından intihar girişiminde bulanan genci nehre atlayacakken son anda kurtardı. Köprüden sarkan genci kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İntihara kalkışan genç son anda kurtarıldı

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