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İntihardan belediye başkanı vazgeçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Nehri üzerindeki köprüye atlamak için çıkan Z.A.'yı (50), Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan intihardan vazgeçirdi.

İntihardan belediye başkanı vazgeçirdi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Nehri üzerindeki köprüye atlamak için çıkan Z.A.'yı (50), Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan intihardan vazgeçirdi.
Tarsus'a bağlı 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri üzerindeki Adile Hala Köprüsü'ne gelen Z.A., korkuluklara çıkıp, ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi. Z.A.'yı görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, uzun süre konuşmalarına rağmen Z.A.'yı indiremedi. Bu sırada durumdan haberdar olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, olay yerine geldi. Z.A. ile konuşan Başkan Bozdoğan, sorunlarının çözüleceğinin sözünü verdi. Bozdoğan'ın ikna ettiği Z.A., polislerin yardımıyla indirilip, sağlık kontrolü için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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