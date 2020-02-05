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  4. İntihardan vazgeçti, polise yumruklu selam verdi

İntihardan vazgeçti, polise yumruklu selam verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

İzmit'te 34 yaşında S.Ş., bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna ettiği S.Ş. inşaattan indirildikten sonra polise yumrukla selam verip sağlık ve itfaiye görevlileriyle tek tek tokalaştı.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan inşaatın 11'inci katına çıkan S.Ş.'yi gören vatandaşlar, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çocuğunu göremediğini söyleyince polisler devreye girdi

İtfaiye ekipleri binanın altında hava yastığı açarken, polis, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan oğlunu görmek için Ankara’dan geldiğini ancak çocuğunu göremediğini iddia eden S.Ş.'yi ikna çabasına girişti.
Bu sırada cep telefonu ve cüzdanı ile ayağından çıkardığı çorapları atan S.Ş. müzakereci polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonunda inşaattan indi. S.Ş., bir polisle sarılıp, yumruk selamı yaptı.
Daha sonra da olay yerinde bulunan sağlık ve itfaiye görevlileri ile tokalaştı. S.Ş., kontrol amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
İntihar girişimi sırasında çekilen kare...
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Anahtar Kelimeler:
intihar girişimi polis izmit

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