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İntikam almak için sevgilisinin çıplak fotoğraflarını paylaştı!

İLGİNÇ HABERLER  | 20.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

İngiltere'de kalbini kıran sevgilisinden çok acı bir intikam alan 1 çocuk annesi kadın hayatının hatasını yaptı.

İntikam almak için sevgilisinin çıplak fotoğraflarını paylaştı!

İngiltere'nin Scarborough bölgesinde yaşayan Yasmin Walker, kalbini kıran sevgilisinden intikam almak için, belki de olabilecek en kötü yolu düşündü. Genç kadın yaptığı hatasının sonradan farkına vardı.

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaşan kadın, paylaşımını kahkaha atan emojilerle süslemeyi ihmal etmedi.

Instagram'daki bin 300 takipçisiyle fotoğrafı paylaşan Yasmin, daha sonra eski sevgilisine Whatsapp üzerinden mesaj atarak onunla dalga geçti.

Telefonu deli gibi çalmaya başladığında, oğlu ile birlikte sinemada olan mağdur, başına gelenleri fark ettiğinde hemen Yasmin'in evine koştu.

Eski sevgilisi, bir çocuk annesi Yasmin'e fotoğrafı silmesi için yalvardı ancak genç kadın ısrarla reddetti.

Ancak olay mahkemeye taşınınca Yasmin Walker suçunu kabul etmedi ve fotoğrafı "yanlışlıkla" paylaştığını öne sürdü.

Savcı Philip Morris mahkemeye seslenirken, Walker'ın niyetinin eski erkek arkadaşını 'acımasızca' aşağılamak olduğunu söyledi.

Hukuki nedenlerle ismi verilemeyen mağdur eski sevgilisi, müşterileriyle görüşürken 'gergin' olduğunu ve olay nedeniyle geceleri kendisine bağırıp çağıranlar ve dalga geçenler olduğunu söyledi.

Adı açıklanmayan adam, "Bazı insanlar erkek olduğum ve başıma bunlar geldiği için komik olduğunu düşünüyor. Kadın olsaydım işler çok daha farklı olurdu." dedi.

Resmi yanlışlıkla paylaştığı konusunda ısrarcı olan Walker ise, sulh mahkemesinde cinsel içerikli kişisel bir fotoğrafı ifşa etmekten suçlu bulundu.

29 yaşındaki kadının cezası önümüzdeki ay açıklanacak. Kanunun çıktığı 2015 yılından bu yana sadece birkaç kadın bir erkeğe karşı suç işlemekten hüküm giydi.

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