İntikam almak için sevgilisinin çıplak fotoğraflarını paylaştı!

İngiltere'nin Scarborough bölgesinde yaşayan Yasmin Walker, kalbini kıran sevgilisinden intikam almak için, belki de olabilecek en kötü yolu düşündü. Genç kadın yaptığı hatasının sonradan farkına vardı.

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaşan kadın, paylaşımını kahkaha atan emojilerle süslemeyi ihmal etmedi.

Instagram'daki bin 300 takipçisiyle fotoğrafı paylaşan Yasmin, daha sonra eski sevgilisine Whatsapp üzerinden mesaj atarak onunla dalga geçti.

Telefonu deli gibi çalmaya başladığında, oğlu ile birlikte sinemada olan mağdur, başına gelenleri fark ettiğinde hemen Yasmin'in evine koştu.

Eski sevgilisi, bir çocuk annesi Yasmin'e fotoğrafı silmesi için yalvardı ancak genç kadın ısrarla reddetti.

Ancak olay mahkemeye taşınınca Yasmin Walker suçunu kabul etmedi ve fotoğrafı "yanlışlıkla" paylaştığını öne sürdü.

Savcı Philip Morris mahkemeye seslenirken, Walker'ın niyetinin eski erkek arkadaşını 'acımasızca' aşağılamak olduğunu söyledi.

Hukuki nedenlerle ismi verilemeyen mağdur eski sevgilisi, müşterileriyle görüşürken 'gergin' olduğunu ve olay nedeniyle geceleri kendisine bağırıp çağıranlar ve dalga geçenler olduğunu söyledi.