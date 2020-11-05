İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi

Aynı hastanede çalıştığı biri tarafından seks görüntüleriyle şantaja uğrayan hemşire, Ortopedi bölümü uzmanını öldürmekle yetinmeyip, parçaladı ve pişirdi. 25 yaşındaki hemşire öldürdüğü adamın kalıntılarını tuvalete atarken yakalandı.

Kumar problemi yüzünden çok borçlanan genç hemşire, aynı hastanede çalıştığı Yulin Halk Hastanesi ortopedi başkan yardımcısıyla para karşılığında ilişkiye girdi. Sonrasında ise doktorun sürekli şantajına maruz kalan genç kadın, iş arkadaşını parçalayarak öldürdü.

Hemşirenin evinin karşısındaki binadaki komşulardan gelen görüntüler, yetkililerin hemşirenin evini bir parça bezle kaplı bir sedye ile terk ettiğini gösteriyor.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen 25 yaşındaki kadın idam cezasına çarptırıldı.



