MEB İOKBS'nin ne zaman olduğu, bursluluk sınavına girmeye hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman alınacak? Bakanlık tarafından yayımlanan takvimde, İOKBS'nin hangi gün yapılacağı bilgisi yer aldı. İşte ayrıntılar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS, 04 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın başvuru tarihi sonraki zamanlarda yayınlanması beklenen başvuru kılavuzunda yer alacak.

Bilindiği üzere geçen sene söz konusu sınav 05 Eylül 2021 tarihinde yapılmış gerçekleştirilmiş ve başvuru işlemleri ise 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/ cezası almamış olmak,d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

