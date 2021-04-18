HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İOKBS sınavı ertelendi mi? İOKBS sınav tarihi açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS sınavı ertelendi mi? İOKBS sınav tarihi açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

18.04.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. Sınıf öğrencilerinin girdikleri bursluluk sınavlarının 25 Nisan tarihinde yapılması planlanıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artan koronavirüs vakaları sebebiyle sınavın ertelendiğini açıklamıştı. Peki yeni İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınav tarihleri açıklandı mı?

İOKBS sınavı ertelendi mi? İOKBS sınav tarihi açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

25 Nisan’da yapılması planlanan ancak artan koronavirüs vakaları sebebiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafında, İOKBS sınavının ertelendiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından ise birçok veli ve öğrenci değişen sınav tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. Sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS sınavını ne zaman? Bursluluk sınav tarihleri ne zaman?

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada Bursluluk Sınavının ertelendiğini açıkladı. Bakan Selçuk açıklamasında, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki Bursluluk Sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz" ifadelerini kullandı. İOKBS sınavının ertelenmesiyle birlikte sınava hazırlanan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bursluluk sınavının yeni tarihini merak ediyor. Ancak MEB’den ertelenen İOKBS sınavı tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

sınav9

BURSLULUK SINAVI İOKBS NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

sınav3

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı ne zaman?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu

Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Köye yabancı girişi yasaklandı, vaka sıfırlandı

Köye yabancı girişi yasaklandı, vaka sıfırlandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.