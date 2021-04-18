İOKBS sınavı ertelendi mi? İOKBS sınav tarihi açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

25 Nisan’da yapılması planlanan ancak artan koronavirüs vakaları sebebiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafında, İOKBS sınavının ertelendiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından ise birçok veli ve öğrenci değişen sınav tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. Sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS sınavını ne zaman? Bursluluk sınav tarihleri ne zaman?

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada Bursluluk Sınavının ertelendiğini açıkladı. Bakan Selçuk açıklamasında, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki Bursluluk Sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz" ifadelerini kullandı. İOKBS sınavının ertelenmesiyle birlikte sınava hazırlanan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bursluluk sınavının yeni tarihini merak ediyor. Ancak MEB’den ertelenen İOKBS sınavı tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.