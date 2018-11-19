iOS 12.1 ile sistemdeki sorunları çözen ve yeni özellikler ekleyen Apple, bu sürümün ardından gözünü iOS 12.1.1 sürümüne çevirmişti. Geçtiğimiz haftalarda hem geliştiriciler hem de herkes için Beta sürümleri yayınlanan iOS 12.1.1 için bugün yeni bir güncelleme yayınlandı.
Şimdilik sadece geliştiriciler için sunulan iOS 12.1.1 Beta 3 güncellemesi sistemdeki küçük çaplı sorunları çözüyor. Apple iOS 12.1.1 ile sadece FaceTime arama ekranında küçük çaplı değişiklikler yapıyor. Cupertinolu teknoloji devi büyük yenilikleri iOS 12.2 güncellemesi ile sunacak.
Ocak aynın ilk haftalarında herkesin beğenisine sunulması beklenen iOS 12.1.1 sürümünü, eğer geliştirici hesabınız varsa şimdiden indirebilirsiniz. Geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi indirebilirsiniz.
iOS 12.1.1 Beta 3 güncellemesini alan modeller
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil
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