iOS 12.1 ile sistemdeki sorunları çözen ve yeni özellikler ekleyen Apple, bu sürümün ardından gözünü iOS 12.1.1 sürümüne çevirmişti. Geçtiğimiz haftalarda hem geliştiriciler hem de herkes için Beta sürümleri yayınlanan iOS 12.1.1 için bugün yeni bir güncelleme yayınlandı.

Şimdilik sadece geliştiriciler için sunulan iOS 12.1.1 Beta 3 güncellemesi sistemdeki küçük çaplı sorunları çözüyor. Apple iOS 12.1.1 ile sadece FaceTime arama ekranında küçük çaplı değişiklikler yapıyor. Cupertinolu teknoloji devi büyük yenilikleri iOS 12.2 güncellemesi ile sunacak.

Ocak aynın ilk haftalarında herkesin beğenisine sunulması beklenen iOS 12.1.1 sürümünü, eğer geliştirici hesabınız varsa şimdiden indirebilirsiniz. Geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi indirebilirsiniz.

iOS 12.1.1 Beta 3 güncellemesini alan modeller

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

9.7 inç iPad

9.7 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

12.9 inç iPad Pro

1. nesil 12.9 inç iPad Pro

2. nesil 10.5 inç iPad Pro

iPad Air

iPad Air 2

iPad 5. nesil

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6. nesil

