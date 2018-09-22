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iOS 12.1 Public Beta güncellemesini yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Gayet stabil bir şekilde çalışan iOS 12.1 Public Beta ile bir takım yeni özellikler sisteme ekleniyor. İşte güncellemenin detayları!

iOS 12.1 Public Beta güncellemesini yayınlandı

Cupertino merkezli Apple, güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iOS 12 güncellemesini sunan firma, aradan 3-4 gün geçmesine rağmen geliştiricilerinin beğenisine iOS 12.1 sürümünü sunmuştu. Bugün ise herkesin yükleyebileceği iOS 12.1 Public Beta güncellemesi indirime sunuldu.

iOS 12.1’in herkese açık sürümü ile sistemdeki küçük çaplı sorunların düzeltilmesinin yanında 32 kişiye kadar FaceTime konuşma özelliği tekrar sisteme ekleniyor. Ayrıca iOS 12.1 sürümü ile yatayçalışanFaceID sisteminin yeni iPad Pro ile geleceği de ortaya çıktı. Peki, Public Beta sürümünü nasıl yükleyebilirsiniz?

iOS 12.1 Public Beta nasıl yüklendir?

1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12.1’in herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi alan modellere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air 
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone güncelleme

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