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iOS 12.5 güncellemesi eski iPhone'lar için çıktı!

15.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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iOS 12.5 güncellemesi eski iPhone'lar için çıktı!

Apple iOS 12.5'i iOS 14'ü desteklemeyen eski iPhone modelleri için yayınladı. iOS 14.3 gibi yenilikler içermeyen iOS 12.5 güncellemesi, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi eski iPhone modellerine KOVID-19 maruz kalma bildirimleri özelliğini ekliyor.

Apple iOS 14.3'ü 14 Aralık akşamı iPhone kullanıcıları için yayınladı. Güncelleme ile iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone 7 gibi iPhone modellerine Apple Fitness+ ve Apple AirPods Max desteği geldi. Bunun dışında kullanıcıların yakındıkları MMS ve SMS bildirimlerinin alınamaması gibi problemler sürüm notlarına göre giderildi. Ancak Apple'ın dağıttığı tek güncelleme iOS 14.3 değildi. iOS 12.5 de Apple'ın sunduğu güncellemelerden biri oldu.

APPLE'DAN ESKİ İPHONE'LARA İOS 12.5 GÜNCELLEMESİ

iOS 12.5 güncellemesi, iOS 14'ü desteklemeyen eski iPhone modelleri için yayınlanmış bir güncelleme. Bu güncelleme ile birlikte Apple, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi iOS 14'e kavuşamayan modellerine dönemin en önemli özelliklerinden birini getirdi. iOS 13.7 güncellemesi ile iPhone'lara gelen KOVID-19 maruz kalma bildirimleri özelliği, iOS 12.5 ile eski iPhone'lara da sunuldu.

iOS 12.5 güncellemesi

iOS 14.3 yayınlandı! İşte iOS 14.3 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.3 nasıl yüklenir?)iOS 14.3 yayınlandı! İşte iOS 14.3 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.3 nasıl yüklenir?)

KOVID-19 MARUZ KALMA BİLDİRİMLERİ NEDİR?

KOVID-19 maruz kalma bildirimleri özelliği, şimdilik Türkiye'de kullanılamasa da koronavirüse yakalanan bir kişi ile temas edilmesi durumunda Bluetooth teknolojisi aracılığıyla kullanıcıları uyarıyor ve sosyal mesafe aşıldığında kullanıcıya bunu bildiriyor. 3. parti uygulamalar da maruz kalma bildirimlerini kullanabiliyor. Şimdi ise bu özellik eski iPhone'lara gelmiş durumda.

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