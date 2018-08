iOS 12 Beta 7 kullanıma hazır

WWDC 18 sonrası iOS 12 testlerine başlayan Apple, bu süreçte altı adet beta sürümü yayınlamıştı. Cupertino merkezli firma bugün ise karşımıza iOS 12 Beta 7 ile çıktı. Keşke yayınlanmasaydı dediğimiz bu güncelleme ile iOS 12 ile geleceği duyurulan grup FaceTime özelliği sistemden kaldırılıyor.

OTA üzerinden sunulan güncelleme ile Apple, performans iyileştirmeleri ve stabilitede ayarlamalar yaptığını söylüyor. Ancak grup FaceTime özelliğini neden kaldırdığını belirtmiyor. Grup FaceTime özelliği muhtemelen bir başka bahara kalacak.

Eğer Apple geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 7’yi yükleyebilirsiniz. Beta 7 sürümünü yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 12 Beta 7 güncellemesini alan modeller

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

9.7 inç iPad

9.7 inç iPad Pro

12.9 inç iPad Pro

1. nesil 12.9 inç iPad Pro

2. nesil 10.5 inç iPad Pro

iPad Air

iPad Air 2

iPad 5. nesil

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6. nesil

