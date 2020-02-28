iOS 13.4 Beta 3 güncellemesi bir dizi küçük yeniliklerle geliyor

Güncelleme ile iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme ekleniyor. Bu sayede Google Drive’daki gibi klasörlerinizi arkadaşlarınız ile paylaşabileceksiniz. Bu güncelleme ile birlikte Mail uygulamasında silme ve arşivleme butonlarının yeri değiştiriliyor.

iPhone’u araba anahtarı olarak kullanma özelliği, yeni memoji’ler ve Kestirmeler’e Shazam kestirmesi gibi yenilikler sisteme ekleniyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden son Beta sürümünü indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı unutmayın.

Herkesin yüklemesine imkan sunulacak olan iOS 13.4’ün nihai sürümünün Mart ayı içerisinde yayınlanacağını belirtelim.

İOS 13.4 BETA 3 İLE GELEN YENİLİKLER

iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme eklendi.

Mail uygulamasında silme ve arşivleme butonlarının yeri değiştirildi.

Yeni Memoji’ler kullanıma sunuldu.

CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.

Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.

Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.

TV uygulamasının tasarımı yenilendi.

9 adet yeni memoji sisteme eklendi.

watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.

Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.

Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

iOS 13.4 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK iPHONE VE İPOD'LAR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

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