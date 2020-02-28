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iOS 13.4 Beta 3 güncellemesi bir dizi küçük yeniliklerle geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Apple, iOS 13 işletim sisteminin özelliklerini yavaş yavaş sunmaya devam ediyor. Önce geliştiricilere gösterilen iOS 13.4 Beta 3 güncellemesi sisteme bir dizi küçük çaplı yenilikler getiriyor.

iOS 13.4 Beta 3 güncellemesi bir dizi küçük yeniliklerle geliyor

Güncelleme ile iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme ekleniyor. Bu sayede Google Drive’daki gibi klasörlerinizi arkadaşlarınız ile paylaşabileceksiniz. Bu güncelleme ile birlikte Mail uygulamasında silme ve arşivleme butonlarının yeri değiştiriliyor.

iPhone’u araba anahtarı olarak kullanma özelliği, yeni memoji’ler ve Kestirmeler’e Shazam kestirmesi gibi yenilikler sisteme ekleniyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden son Beta sürümünü indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı unutmayın.

Herkesin yüklemesine imkan sunulacak olan iOS 13.4’ün nihai sürümünün Mart ayı içerisinde yayınlanacağını belirtelim.

İOS 13.4 BETA 3 İLE GELEN YENİLİKLER

  • iCloud klasör paylaşma özelliği sisteme eklendi.
  • Mail uygulamasında silme ve arşivleme butonlarının yeri değiştirildi.
  • Yeni Memoji’ler kullanıma sunuldu.
  • CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.
  • Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
  • CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.
  • Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.
  • TV uygulamasının tasarımı yenilendi.
  • 9 adet yeni memoji sisteme eklendi.
  • watchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.
  • Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.
  • Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.

iOS 13.4 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK iPHONE VE İPOD'LAR

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

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