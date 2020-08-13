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iOS 13.6.1 yayınlandı! İşte iOS 13.6.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.6.1 güncellemesi nasıl yapılır?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Apple, iPhone'lar için iOS 13.6.1 güncellemesini yayınladı. iOS 14 öncesi son güncellemelerden biri olan iOS 13.6.1, can sıkıcı iPhone yeşil ekran sorununu ortadan kaldırıyor. Peki iPhone 11, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone SE 2020 gibi iPhone modellerine yüklenebilen iOS 13.6.1 başka neler sunuyor?

iOS 13.6.1 yayınlandı! İşte iOS 13.6.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.6.1 güncellemesi nasıl yapılır?)

Apple iOS 14 için yoğun bir çalışma içerisinde. iOS 14'ün beta sürümlerini geliştiriciler için yayınlamaya devam eden Apple, yeni iOS sürümünün en iyi haline ulaşmasını istiyor. Fakat iOS 14 ile tanışmamıza daha var. Bu süre boyunca Apple ise iOS 13 sürümünü güncellemeye devam ediyor. En son iOS 13.6'yı yayınlayan ve arabaların kapısını açan CarKey özelliğini iOS 13'e getiren Apple, şimdi ise iOS 13.6.1'yi yayınlayarak hataları düzeltti, güvenlik geliştirmeleri yaptı ve can sıkıcı problemleri giderdi.

iOS 13.6.1 yenilikler

İŞTE İOS 13.6.1 İLE GELEN YENİLİKLER

Sistem Depolama Alanı

iOS 13.6.1, ilk adımını sistem dosyalarının otomatik olarak silinmesini önleyen bir hatayı düzelterek attı. Normalde iPhone'lar, kullanılabilir depolama alanları azaldığında gerekli olmayan sistem dosyalarından feragat ederek depolama alanı açıyorlar. Ancak bazı iPhone'larda sistem dosyalarının silinmeme problemi ortaya çıktı. Bu sorun iOS 13.6.1 ile giderildi.

Yeşil Ekran Sorunu

Bazı iPhone kullanıcıları, yeşil ekran sorunu yaşadıklarını söylüyordu. daha önce bir benzerine Samsung Galaxy S20 Ultra'da rastladığımız bu problem, maalesef ki iPhone kullanıcılarının da başına gelmişti. Apple ise yeşil ekran sorununu iOS 13.6.1 güncellemesi ile çözdü.

Maruz Kalma Bildirimi

Apple bildiğiniz üzere koronavirüse özel olarak maruz kalma API'nı kullanıma sunmuş, koronavirüslü biriyle temas kuran kişilerin bildirim almasının önünü açmıştı. Fakat maruz kalma bildirimi bazen nedensiz olarak devre dışı kalıyordu. Apple, koronavirüs döneminde büyük önem arz eden maruz kalma bildirimi için harekete geçti. iOS 13.6.1 ile bu sorun düzeltildi.

İOS 13.6.1 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2020)
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)

İOS 13.6.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 13.6.1 güncellemesi çıkacak.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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