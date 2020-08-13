iOS 13.6.1 yayınlandı! İşte iOS 13.6.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.6.1 güncellemesi nasıl yapılır?)

Apple iOS 14 için yoğun bir çalışma içerisinde. iOS 14'ün beta sürümlerini geliştiriciler için yayınlamaya devam eden Apple, yeni iOS sürümünün en iyi haline ulaşmasını istiyor. Fakat iOS 14 ile tanışmamıza daha var. Bu süre boyunca Apple ise iOS 13 sürümünü güncellemeye devam ediyor. En son iOS 13.6'yı yayınlayan ve arabaların kapısını açan CarKey özelliğini iOS 13'e getiren Apple, şimdi ise iOS 13.6.1'yi yayınlayarak hataları düzeltti, güvenlik geliştirmeleri yaptı ve can sıkıcı problemleri giderdi.

İŞTE İOS 13.6.1 İLE GELEN YENİLİKLER

Sistem Depolama Alanı

iOS 13.6.1, ilk adımını sistem dosyalarının otomatik olarak silinmesini önleyen bir hatayı düzelterek attı. Normalde iPhone'lar, kullanılabilir depolama alanları azaldığında gerekli olmayan sistem dosyalarından feragat ederek depolama alanı açıyorlar. Ancak bazı iPhone'larda sistem dosyalarının silinmeme problemi ortaya çıktı. Bu sorun iOS 13.6.1 ile giderildi.

Yeşil Ekran Sorunu

Bazı iPhone kullanıcıları, yeşil ekran sorunu yaşadıklarını söylüyordu. daha önce bir benzerine Samsung Galaxy S20 Ultra'da rastladığımız bu problem, maalesef ki iPhone kullanıcılarının da başına gelmişti. Apple ise yeşil ekran sorununu iOS 13.6.1 güncellemesi ile çözdü.