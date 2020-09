iOS 13.7 yayınlandı! İşte iOS 13.7 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.7 güncellemesi nasıl yüklenir?)

Apple, iOS 14 hakkındaki çalışmalarını sonbahara girmemiz ile birlikte hızlandırdı. Zira, Apple WWDC 2020'de iOS 14'ü sonbaharda sunacağını belirtmiş ve iOS 14'ün ilk betası çok geçmeden yayınlamıştı. Cupertino merkezli firma, bir yandan iOS 14'ün beta güncelleme lerini geliştiricilere sunarken, bir yandan da iOS 13'ü güncellemeye devam etti. Bunun son örneği ise iOS 13.7 oldu. Apple iOS 13.7'yi yayınlayarak, iOS 14 öncesi hataları düzeltti ve can sıkıcı iPhone sorunlarını giderdi.

iCloud Drive

iOS 13.7, iPhone kullanıcılarının dosyalar uygulamasına da yeni bir özellik kazandırdı. Apple, iOS 13.7'deki dosyalar uygulamasındaki iCloud Drive klasörü paylaşma özelliği sundu.

Yeni Memoji Çıkartmaları

Apple, iOS 13.7 ile birlikte birçok kişinin severek kullandığı Memoji çıkartmalarına yeni örnekler ekledi. Böylece memojilerin çeşidi arttırıldı.

İOS 13.7 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

İOS 13.7 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?