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iOS 13.7 yayınlandı! İşte iOS 13.7 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.7 güncellemesi nasıl yüklenir?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

Apple, iPhone'lar için iOS 13.7 güncellemesini yayınladı. iOS 14'ten önceki son iOS 13 güncellemesi olduğu tahmin edilen iOS 13.7 ile koronavirüs bildirimleri için herhangi bir uygulamaya gerek kalmadı. Peki iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 7 gibi iPhone modellerine yüklenebilen iOS 13.7 başka hangi yeniliklerle geliyor? Gelin yakından bakalım.

iOS 13.7 yayınlandı! İşte iOS 13.7 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.7 güncellemesi nasıl yüklenir?)

Apple, iOS 14 hakkındaki çalışmalarını sonbahara girmemiz ile birlikte hızlandırdı. Zira, Apple WWDC 2020'de iOS 14'ü sonbaharda sunacağını belirtmiş ve iOS 14'ün ilk betası çok geçmeden yayınlamıştı. Cupertino merkezli firma, bir yandan iOS 14'ün beta güncellemelerini geliştiricilere sunarken, bir yandan da iOS 13'ü güncellemeye devam etti. Bunun son örneği ise iOS 13.7 oldu. Apple iOS 13.7'yi yayınlayarak, iOS 14 öncesi hataları düzeltti ve can sıkıcı iPhone sorunlarını giderdi.

iOS 13.7

İŞTE iOS 13.7 İLE GELEN YENİLİKLER

Koronavirüs maruz kalma bildirimi

Apple bildiğiniz üzere koronavirüse özel olarak maruz kalma API'nı kullanıma sunmuş, koronavirüslü biriyle temas kuran kişilerin bildirim almasının önünü açmıştı. Bu özellik ile birlikte sağlık kurumlarının ve hükümet yetkililerin koronavirüs temas izleme uygulamaları iOS tarafından desteklenmeye başlandı. iOS 13.7 ile birlikte temas izleme uygulamasına gerek kalmaksızın, koronavirüs maruz kalma bildirimleri işletim sisteminin içine eklendi. Yani artık bir uygulama indirmeye gerek yok. Ayarlar bölümünden bu bildirimlere ulaşılabiliyor fakat özellik henüz Türkiye'de kullanılamıyor.

iCloud Drive

iOS 13.7, iPhone kullanıcılarının dosyalar uygulamasına da yeni bir özellik kazandırdı. Apple, iOS 13.7'deki dosyalar uygulamasındaki iCloud Drive klasörü paylaşma özelliği sundu.

Yeni Memoji Çıkartmaları

Apple, iOS 13.7 ile birlikte birçok kişinin severek kullandığı Memoji çıkartmalarına yeni örnekler ekledi. Böylece memojilerin çeşidi arttırıldı.

İOS 13.7 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

İOS 13.7 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 13.7 güncellemesi çıkacak.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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