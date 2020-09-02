iOS 13.7 yayınlandı! İşte iOS 13.7 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.7 güncellemesi nasıl yüklenir?)

Apple, iOS 14 hakkındaki çalışmalarını sonbahara girmemiz ile birlikte hızlandırdı. Zira, Apple WWDC 2020'de iOS 14'ü sonbaharda sunacağını belirtmiş ve iOS 14'ün ilk betası çok geçmeden yayınlamıştı. Cupertino merkezli firma, bir yandan iOS 14'ün beta güncellemelerini geliştiricilere sunarken, bir yandan da iOS 13'ü güncellemeye devam etti. Bunun son örneği ise iOS 13.7 oldu. Apple iOS 13.7'yi yayınlayarak, iOS 14 öncesi hataları düzeltti ve can sıkıcı iPhone sorunlarını giderdi.
Apple bildiğiniz üzere koronavirüse özel olarak maruz kalma API'nı kullanıma sunmuş, koronavirüslü biriyle temas kuran kişilerin bildirim almasının önünü açmıştı. Bu özellik ile birlikte sağlık kurumlarının ve hükümet yetkililerin koronavirüs temas izleme uygulamaları iOS tarafından desteklenmeye başlandı. iOS 13.7 ile birlikte temas izleme uygulamasına gerek kalmaksızın, koronavirüs maruz kalma bildirimleri işletim sisteminin içine eklendi. Yani artık bir uygulama indirmeye gerek yok. Ayarlar bölümünden bu bildirimlere ulaşılabiliyor fakat özellik henüz Türkiye'de kullanılamıyor.
iOS 13.7, iPhone kullanıcılarının dosyalar uygulamasına da yeni bir özellik kazandırdı. Apple, iOS 13.7'deki dosyalar uygulamasındaki iCloud Drive klasörü paylaşma özelliği sundu.
Apple, iOS 13.7 ile birlikte birçok kişinin severek kullandığı Memoji çıkartmalarına yeni örnekler ekledi. Böylece memojilerin çeşidi arttırıldı.
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