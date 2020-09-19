iOS 14.2 Beta neler sunacak?

Apple, iOS 14 güncellemesini yayınladıktan tam bir gün sonra sürpriz bir şekilde iOS 14.2 Beta güncellemesini geliştiricileri için indirime sundu. Sistemde yaşanan hataları gideren bu güncelleme bir takım yenilikler ile de geliyor. Arayüzde küçük değişiklikler yapan bu güncelleme ile Shazam sisteme iyice entegre ediliyor.

iPhone X öncesi alttan iPhone X sonrası sağ üstten çekince gelen kontrol merkezinde iOS 14.2 ile birlikte Shazam simgesi yer alıyor. Çalan şarkıyı kolayca bulmanızı sağlayacak olan bu özellik, Resim içinde resim (PiP) özelliği sayesinde anında açılıyor ve o anki ekrandan çıkış yapılmıyor.

Sistemde yaşanan performans hatalarını da gideren bu güncellemenin neden iOS 14.2 olarak isimlendirildiği ise henüz bilinmiyor. Muhtemelen Apple, iOS 14.1 güncellemesini çoktan hazırladı ve bu yüzden yeni sürümü böyle isimlendirdi.

iOS 14’ün bazı sorunlar ile geldiğini söyleyebiliriz. Bu sorunların giderilmesi için Cupertinolu firma önümüzdeki haftalarda yeni güncelleme yayınlayacak. iOS 14.2’nin ise iPhone 12 modellerinin satışa sunulması ile indirime sunulması bekleniyor.