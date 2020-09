iOS 14.2 Beta neler sunacak?

iOS 14.2 BETA GÜNCELLEMESİNİ ALAN MODELLER

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE 2020

iPod touch (7. nesil)

