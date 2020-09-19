HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iOS 14.2 Beta neler sunacak?

iOS 14.2 Beta neler sunacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

iOS 14.2 Beta güncellemesi Apple’ın geliştiricileri için yayınlandı. Ara sürümler ile yenilikler sisteme eklenmeye başlandı. İşte detaylar.

iOS 14.2 Beta neler sunacak?

Apple, iOS 14 güncellemesini yayınladıktan tam bir gün sonra sürpriz bir şekilde iOS 14.2 Beta güncellemesini geliştiricileri için indirime sundu. Sistemde yaşanan hataları gideren bu güncelleme bir takım yenilikler ile de geliyor. Arayüzde küçük değişiklikler yapan bu güncelleme ile Shazam sisteme iyice entegre ediliyor.

iPhone X öncesi alttan iPhone X sonrası sağ üstten çekince gelen kontrol merkezinde iOS 14.2 ile birlikte Shazam simgesi yer alıyor. Çalan şarkıyı kolayca bulmanızı sağlayacak olan bu özellik, Resim içinde resim (PiP) özelliği sayesinde anında açılıyor ve o anki ekrandan çıkış yapılmıyor.

Sistemde yaşanan performans hatalarını da gideren bu güncellemenin neden iOS 14.2 olarak isimlendirildiği ise henüz bilinmiyor. Muhtemelen Apple, iOS 14.1 güncellemesini çoktan hazırladı ve bu yüzden yeni sürümü böyle isimlendirdi.
iOS 14’ün bazı sorunlar ile geldiğini söyleyebiliriz. Bu sorunların giderilmesi için Cupertinolu firma önümüzdeki haftalarda yeni güncelleme yayınlayacak. iOS 14.2’nin ise iPhone 12 modellerinin satışa sunulması ile indirime sunulması bekleniyor.

iOS 14.2 BETA GÜNCELLEMESİNİ ALAN MODELLER

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPhone SE 2020
iPod touch (7. nesil)

100 TL altı alabileceğiniz notebook sırt çantaları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
LG Q31 sahneye çıkıyorLG Q31 sahneye çıkıyor
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LG Q31 sahneye çıkıyor
LG Q31 sahneye çıkıyor
Oppo Enco W51 ile gerçek kablosuz deneyim sunacak
Oppo Enco W51 ile gerçek kablosuz deneyim sunacak
WhatsApp’ın yeni özeliği nasıl çalışacak?
WhatsApp’ın yeni özeliği nasıl çalışacak?
Xiaomi Mi 10T Pro Avrupa’da satışa sunuldu
Merakla bekleniyordu! Avrupa’da satışa sunuldu
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
Gelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdık!
Gelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.