iOS 14.5 beta'da rastlandı: Apple 20 Nisan etkinliğinde duyurabilir!

Apple 'Spring Loaded' etkinliğine artık günler değil, saatler kaldı sayılır. Zira yarın saatler 20:00'ı gösterdiğinde Apple 2021'in ilk büyük etkinliğinin startını verecek ve Apple'ın yeni ürünleri görücüye çıkacak. Beklentiler, yarın akşam mini LED'li iPad Pro, AirTags, AirPods ve iMac ürünleri ile tanışacağımızdan yana. Bunun yanı sıra, Apple'ın farklı sürprizler yapma ihtimali de var. İşte bu sürprizlerden biri, podcast severlere yönelik olabilir.

APPLE ÜCRETLİ PODCAST ABONELİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Ortaya çıkan haberlere göre, Apple yarın kendi ücretli podcast abonelik hizmetini görücüye çıkartabilir. Üstelik iOS 14.5'in beta sürümlerindeki bulgular da bu iddiayı destekliyor. Zira beta sürümde yer alan Podcast'ler uygulamasının ''Şimdi Dinle'' sekmesinde yeni bir hesap düğmesinin yer aldığı görüldü. Bu düğme, muhtemelen hesap ve abonelik bilgilerini içerecek.

APPLE İÇİN YENİ GELİR KAPISI OLABİLİR

Podcast'ler gün geçtikçe popülerleşti. Özellikle koronavirüs salgınının podcast dinlenme oranlarını artırdığı konuşuluyor. Apple da gittikçe yükselen podcast'lerden bir gelir elde etmeyi düşünüyor olabilir. Zira Apple'ın halihazırda pek çok ücretli abonelik servisi bulunuyor.

