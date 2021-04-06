iOS 14.5 güncellemesinde neler var? iOS 14.5 güncellemesi ne zaman gelecek?

Apple şirketi, iOS güncellemelerini çok sık bir şekilde geliştiriyor. iOS, kullanıcıların sorunlarına çözüm bulmak ve cihazların verimliliğini arttırmak için geliştiriliyor. İlk kez Şubat ayında ortaya çıkan 14.5 iOS Beta sürümü için tarih belli oldu mu?

14.5 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ

Çift SİM modunda 5G desteği: iPhone 12 kullanıcıları için gelen bu özellik sayesinde, global olarak çift SIM desteğinde 5G'den yararlanılabilecek. Yani telefona taktığınız iki SIM kartından da 5G hızlarını alabileceksiniz.

Yeni Nesil Konsollarla Uyumlu: PlayStation 5 ve Xbox Series X kontrolcüleri bu güncelleme sonrasında iPhone ve iPad ile uyumlu hale gelirken, gizlilik konusunda önemli bir adım daha atan Apple bir uygulama sizi izlemeye çalıştığında durumu bildirerek onayınızı istiyor.

Apple TV desteği: Artık telefonlarda ve tabletlerde bu yeni kontrol cihazlarını kullanabileceksiniz. Bunun yanında tvOS 14.5 sürümünde de Apple TV için de bu desteğin gelmesi bekleniyor.

Yeni Gamepad desteği: iOS'ta zaten belirli kablosuz gamepad'ler veya Türkçe adıyla oyun kumandaları için destek var. Apple Arcade'teki oyunlar gamepad ile oynanabiliyor. Bu destek Apple Arcade haricindeki oyunlarda da var. iOS 14.5'le birlikte en yeni oyun kumandaları da listeye eklendi. Yani PS5'in Dual Sense'i ve Xbox Series X'in gamepad'i desteklenen modeller arasında bulunuyor.

Apple Watch ile iPhone kilidini açma: Her ne kadar güncelleme gelmiş olsa da Face ID maske nedeniyle yüzünüzü tanıyamıyor ve genelde yüz kilidi özelliği kullanılamıyor.

Apple Fitness+ ve Airplay 2 desteği: Apple Fitness+ spor odaklı bir servis ve geçtiğimiz aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Fakat bu servis AirPlay 2'yi desteklemiyordu. iOS 14.5'te Fitness+'a AirPlay 2 desteği ekleniyor.

YENİ EMOJİLER

Yeni gelen emojiler fazlasıyla dikkat çekti. Kulaklığın değiştiğinin görülmesinin yanı sıra yaralı kalp gibi emojilerin de geldiği görüldü.





