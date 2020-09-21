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iOS 14’e gelen Android özellikleri neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

17 Eylül itibarıyla Apple’ın iPhone 6S ve sonrası modellerine gelen İOS 14 güncellemesiyle eklenen bir dizi özelliği Android’de ne zamandır var olduğunu mercek altına alalım.

iOS 14’e gelen Android özellikleri neler?

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde iPhone kullanıcılarının merakla beklediği yeni iOS sürümü yayınlandı. Yayınlanan yeni iOS sürümü ile birlikte iPhone kullanıcıları pek çok yeniliğe kavuştular.

Fakat bu yeniliklerden bazılar zaten Android tarafında yıllardan beri mevcuttu. Bu yazımızda Android kullanıcıların yıllardır kullanmakta oldukları iOS 14 özelliklerine göz atacağız.

1- Ekran açıkken çağrı geldiğinde bildirim olarak gözükmesi.
İOS kullanıcılarını sevindiren bu özellik sayesinde kullanıcılar ekran açıkken çağrı geldiğinde aramalar bildirim olarak gözüküp çalmaya devam ederken farklı uygulamalarda gezinmeye devam edebilecek.

Bu özellik Android cihazlara 5.0 sürümü ile 2014 yılında gelmişti.

2- Asistanın (Siri) tam ekran kaplamaması.
Yeni gelen özellik ile Siri’yi kullanırken ekranınızın tamamını kaplamasına gerek kalmayacak.
Bu özellik Android cihazlarda Android 7.0 sürümü ile 2016 yılında tanıtılmıştı.

3- MTP (Medya Aktarım Protokolü)
Bu protokol sayesinde bilgisayara bağladığınız cihazınızı bilgisayarınız tarafından sadece medya cihazı olarak görmesini sağlar. MTP ile bağlanılan cihazlarda dosya yöneticisi üzerinden dosyalar gözükmez.

Bu özelliği Android kullanıcıları 4.0 sürümü ile 2011 yılında kullanabiliyorlardı.
4- Pencere içinde pencere modu
Bu özelliğe, farklı bir uygulamada gezerken izlemek istediğiniz videoyu pencere halinde izleyebilme özelliği de denilebilir.
Bu özellik Android 8.0 ile 2017 yılında kullanıcılarına sunulmuştu.

5- Widget’lar
İOS kullanıcılarının bir hayli sevdiği bu özellik sayesinde, sıklıkla kontrol ettikleri veya kolayca ulaşmak istedikleri, bilgi edinmek istedikleri hava durumu, not defteri gibi uygulamalara ana ekranda oluşturulan küçük pencereler sayesinde daha kolay ulaşmaları sağlandı. Bu özellik Android 1.0 sürümü ile 2008 yılında gelmişti.

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