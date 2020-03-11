iOS 14 ile gelecek yenilikler belli oldu

iOS 14 birkaç gündür gündemden düşmüyor. Yeni iPhone işletim sisteminin kodlarını inceleyen geliştiriciler birkaç gündür iOS 14 ile Apple Watch'a gelecek yeniliklerin ve Apple'ın tanıtacağı yeni ürünlerin kodlarını paylaşıyor. Ancak bugün yapılan bir sızıntı sayesinde iOS 14'ün iPhone'lara kazandıracağı yetenekler ortaya çıktı.

SEYMOUR İOS 14'E GELİYOR

Apple'ın iOS 14 için yapacağı ilk yenilik yeni bir uygulama ile başlıyor. iOS 14 ile iPhone'lara yeni bir fitness uygulaması eklenecek. Seymour adına sahip olan bu uygulama, kullanıcıların egzersiz ve hareket etme durumlarına göre çeşitli videolar indirmelerini sağlayacak. Seymour uygulamasının halihazırda iPhone'larda yer alan Activity uygulamasını etkilemeyeceğini, ayrı bir uygulama olarak iOS 14'e ekleneceğini de belirtelim.

APPLE PENCİL'A DESTEK ARTIYOR

iOS 14 ile gelecek bir diğer yenilik ise PencilKit. PencilKit iPad'lerde yer alacak yeni bir API. PencilKit sayesinde adından da anlaşılacağı üzere Apple Pencil için bazı geliştirmeler yapılacak. Bu geliştirmeler ışığında Apple Pencil mesajlar, e-posta ve takvim gibi uygulamalar da dahi kullanılabilecek. Bunun dışında 3. parti geliştiricilerin de PencilKit'i kullanabilmesi mümkün olacak.