iOS 14 ile gelecek yenilikler belli oldu

iOS 14 birkaç gündür gündemden düşmüyor. Yeni iPhone işletim sisteminin kodlarını inceleyen geliştiriciler birkaç gündür iOS 14 ile Apple Watch'a gelecek yeniliklerin ve Apple'ın tanıtacağı yeni ürünlerin kodlarını paylaşıyor. Ancak bugün yapılan bir sızıntı sayesinde iOS 14'ün iPhone'lara kazandıracağı yetenekler ortaya çıktı.
Apple'ın iOS 14 için yapacağı ilk yenilik yeni bir uygulama ile başlıyor. iOS 14 ile iPhone'lara yeni bir fitness uygulaması eklenecek. Seymour adına sahip olan bu uygulama, kullanıcıların egzersiz ve hareket etme durumlarına göre çeşitli videolar indirmelerini sağlayacak. Seymour uygulamasının halihazırda iPhone'larda yer alan Activity uygulamasını etkilemeyeceğini, ayrı bir uygulama olarak iOS 14'e ekleneceğini de belirtelim.
iOS 14 ile gelecek bir diğer yenilik ise PencilKit. PencilKit iPad'lerde yer alacak yeni bir API. PencilKit sayesinde adından da anlaşılacağı üzere Apple Pencil için bazı geliştirmeler yapılacak. Bu geliştirmeler ışığında Apple Pencil mesajlar, e-posta ve takvim gibi uygulamalar da dahi kullanılabilecek. Bunun dışında 3. parti geliştiricilerin de PencilKit'i kullanabilmesi mümkün olacak.
iOS 14 ile eklenecek yenilikler bunlarla da sınırlı değil. iOS 14 ile gelişmiş bir mouse desteğinin eklenmesi de bekleniyor. Apple iOS 14'ü Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2020 (Dünya Geliştiriciler Konferansı 2020) etkinliğinde tanıtacak. Ancak ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını nedeniyle, Mobil Dünya Kongresi'nde olduğu gibi WWDC 2020'de iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. iOS 14'ün indirilmeye sunulması için öngörülen tarih ise Eylül 2020.
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