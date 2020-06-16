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iOS 14 iMac modellerinin yenisini gösterdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 10:07 | Son Güncelleme

iOS 14 WWDC 2020'de (2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak. Bunun için oldukça az bir süre kaldı. Fakat iFinder'dan gelen bir iOS 14 sızıntısı sadece iOS 14 ile değil, yeni iMac modelleriyle de tanışabileceğimizi gösteriyor.

iOS 14 iMac modellerinin yenisini gösterdi!

iOS 14 ile tanışmamız için artık çok beklememize gerek yok. Ancak bu durum, dünya çapındaki geliştiricileri 'nasılsa tanışacağız ya' diyerek iOS 14 üzerindeki çalışmalarından alıkoymuyor. Tam tersine onlar iOS 14'e dair daha çok incelemelerde bulunuyor. iFinder'ın yaptığı yeni iMac sızıntısı da bu tarz bir incelemenin sonucu.

İOS 14'E GÖRE DAHA İNCE İMAC GELİYOR

iFinder Twitter hesabı üzerinden iOS 14 kodlarında yeni iMac bilgisayarlarına dair keşifte bulunduğunu söyledi. iFinder'a göre yeni nesil iMac ekranları daha ince bir çerçeveye sahip olacak. Hatta bunu kanıtlar bir simge bile iFinder'ın iddiasına göre iOS 14'te yer almakta.

Tweet'inde önceki nesil iMac'ler ile yeni nesil iMac'lere ait olduğu söylenen simgeleri de karşılaştıran iFinder, böylece daha ince çerçeveli ekranları kanıtlamaya çalışmış. Apple'ın 23 inç boyutunda bir iMac modeli üzerinde çalıştığı düşünülünce iFinder'ın iddiaları hiç de yabana atılacakmış gibi değil. Ancak bunun doğru olup olmadığını pek tabii ki zaman gösterecek.

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