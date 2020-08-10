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iOS 14 widget özelliği 3. parti uygulamalara geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Apple’ın iOS 14 güncellemesi ile birlikte Android’deki widget sistemine geçmesi büyük beğeni toplamıştı. Ancak iOS 14 widget sistemi ilk etapta sadece Apple’ın belli başlı ana uygulamalarında kullanılabiliyordu. Geçtiğimiz gün yayınlanan iOS 14 Beta 4 güncellemesi ile bu destek 3. parti uygulamalara da geldi.

iOS 14 widget özelliği 3. parti uygulamalara geldi

Şimdilik geliştiricilerin widget özelliğini App Store’a yüklemesi yasak olduğundan bu özellik TestFlight üzerinden test ediliyor. Biz de sizler için widget’a destek veren 8 farklı uygulamayı bir araya getirdik. Bu uygulamaların beta testlerine katılmak için öncelikle App Store üzerinden TestFlight uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Daha sonra aşağıda paylaşacağımız uygulamalara tıklayarak TestFlight üzerinden testlere katılabilir ve widget’ları kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bunun için iPhone’unuzda iOS 14 Beta 4’ün kurulu olması gerekiyor. iOS 14 Beta 4’ü nasıl yükleyeceğinize ise yine aşağıda paylaşıyoruz.

WİDGET DESTEKLİ UYGULAMALAR

iOS 14 BETA 4 NASIL YÜKLENİR?

1.Buradaki linki iPhone’dan Safari tarayıcısı ile açın.
2.iOS Beta Profile’ı indirin.
3.iOS Beta Profile’ı iPhone’unuza yüklemek için şifreniz sorulacak. Şifrenizi girin ve profili yükleyin.
4.iPhone’u kapatıp açın.
5.iPhone açıldıktan sonra; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne girin.
iOS 14 Beta bu ekranda görünecektir. İndirin ve yükleyin.

İOS 14 ALACAK İPHONE MODELLERİ!

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPod touch (7. nesil)

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