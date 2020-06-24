iOS 14 YouTube kullanıcılarının bir derdine derman oluyor!

WWDC 2020 etkinliğinin üzerinden neredeyse 2 gün geçti ancak etkinlik hala gündem olmaya devam ediyor. Bunda iOS 14'ün payı oldukça yüksek. Zira Apple, etkinlikte iOS 14'ün tüm detaylarını paylaşmadı. Bir nevi yeni iPhone işletim sistemindeki yeniliklerin geliştiriciler ve kullanıcılar tarafından keşfedilmesini bekledi. Back Tap özelliği bu keşfin örneklerinden yalnızca biri. Ancak bugün o keşiflere bir yenisi daha eklendi.

YOUTUBE İOS 14 İLE 4K VİDEO DESTEĞİ ALDI

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPad Pro aslında 4K video oynatabiliyor. Ancak YouTube iOS uygulaması cihazların 4K video oynatmasına izin vermiyordu. Görünüşe göre iOS 14 ile bu sorun giderilmiş durumda. iOS 14 Beta sürümünü yükleyen kullanıcılar, YouTube uygulamasında 4K bir video açtıklarında artık 4K oynatma seçeneğini görebiliyorlar.

YouTube 4K desteğini bir süredir Android tarafındaki cihazlara veriyordu. iOS 14 ile birlikte 4K video oynatımı iOS tarafına da eklenmiş oldu. Biz ise bu önemli gelişmeyi Eylül ayında yayınlanacak iOS 14 kararlı sürümüyle deneyimleyebileceğiz.

