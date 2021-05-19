iOS 14.5: Apple'ın yeni güncellemesiyle ilgili bilmeniz gereken beş şey

Apple, iPhone ve iPad cihazları için iOS 14.5 yazılım güncellemesini duyurdu.

En yeni özelliklerden biri kullanıcıların, verilerinin diğer uygulamalar tarafından takip edilmesini istememesi takdirinde bunu seçebilecekleri Uygulama Takip Şeffaflığı.

Yeni güncellemenin öne çıkan beş özelliği şöyle:

iPhone'u maske varken açabilmek

Apple'ın yeni işletim sistemiyle beraber yüzünüzde maske varken de telefonunuzun kilidini açabileceksiniz.

Ancak bunun için bir Apple Watch cihazına sahip olmanız gerekiyor.

Apple'ın açıklamasına göre eğer Apple Watch kolunuzdaysa, kilidi açıksa ve telefonunuza yakınsa iPhone kilidini de açmanız mümkün olacak.

Ancak Apple Watch cihazınız yoksa bu özellik çalışmayacak.

Uygulama Takip Şeffaflığı

Bu yeni güncelleme, online aktivitelerinizi takip talebinde bulunan bir uygulama yüklediğinizde ortaya çıkacak.

Bu veriler genelde uygulamalar tarafından davranışlarınıza göre size reklam göstermek için kullanılıyor.

Facebook bunu yapan şirketlerin başında geliyor.

Bu güncellemeye karşı Facebook ciddi bir lobi çalışması yaptı.

Diğer yandan Apple'ın bu güncellemeyle niyetinin tam olarak ne olduğu da sorgulandı. Eğer uygulama geliştiriciler sizin karşınıza reklam çıkararak para kazanmazsa sundukları hizmet için daha çok para istemek zorunda kalacak.