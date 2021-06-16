iOS 15'in yeni fotoğraf özelliği tüm bilgileri sıralayacak

Öncelikle yeni işletim sisteminin geliştiriciler için ilk beta sürümünün yayınlandığını söyleyelim. Bu beta sürümü ile birlikte birçok yeniliği tek seferde almanız mümkün. Özellikle sistem iyileştirme ve geliştirme burada daha fazla ön plana çıkıyor. iOS 14 bazı konularda pek kararlı bir işletim sistemi değildi. Ancak iOS 15 ile birlikte bunun aşılması planlanıyor.

iOS 15 FOTOĞRAF ÖZELLİĞİ İLE İLGİ ÇEKECEK

Yeni işletim sistemi fotoğraflar uygulamasına farklı yetenekler kazandırıyor. Bu yeteneklerden ilki EXIF bilgilerinin görüntülenebilir olmasıydı. Şimdi ise yeni bir özellik daha geldi. Buna göre başlık alanı, fotoğrafın çekildiği konum ve diğer bazı bilgiler seçilen fotoğraflar için eklenecek.

Yeni getirilen fotoğraf özelliği ile birlikte arama butonu çok daha aktif bir şekilde kullanılacak. Bilgi düğmesi, konum verilerine kadar fotoğrafın tüm özelliklerini gösterecek. Standart galeri uygulamasında da benzer bir sistem kullanılıyor. Ancak buradaki son derece kapsamlı olacak.

Ayrıca yeni getirilen bilgi seçeneği ile birlikte bir görüntünün cihazınızdaki hangi uygulama üzerinden kaydedildiği ortaya çıkacak. Fotoğraflar uygulaması fotoğraf kitaplarınızı aynı uygulamalar üzerinden gelen fotoğraflara göre gruplayacak.