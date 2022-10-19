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iOS 16'da sorun yaşayan iPhone kullanıcılarına iOS 16.1 müjdesi! Yayınlanacağı tarih...

19.10.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, tüm uyumlu iPhone'lar için iOS 16.1'i yayınlayacak. Böylece iPhone'lara eylül ayında yayınlanan iOS 16'dan bu yana ilk büyük güncelleme gelecek. Bazı iPhone kullanıcıları iOS 16'da sorun yaşadığını bildiriyordu. iOS 16.1'in ise yaşanan sorunları çözmesi bekleniyor. iOS 16.1'in özellikleri de şimdiden ortaya çıktı. İşte iOS 16.1'in özellikleri ve iOS 16.1'in yayınlanacağı tarih!

iOS 16'da sorun yaşayan iPhone kullanıcılarına iOS 16.1 müjdesi! Yayınlanacağı tarih...

Apple, iOS 16.1 güncellemesi için hazırlanıyor. Şirket dün yeni iPad modellerini duyurdu. Ardından iOS 16.1, iPadOS 16.1 ve diğer yazılım güncellemeleri konuşulmaya başlandı. Şirket, geliştiricilere ve genel beta kullanıcılarına bu güncellemelerin yeni RC (Release Candidate) sürümlerini sundu. Çeşitli kaynaklara göre, bazı iPhone kullanıcılarının karşılaştığı sorunları çözeceği düşünülen iOS 16.1 önümüzdeki hafta gelecek.

İOS 16.1 İLE NELER DEĞİŞECEK? İŞTE İOS 16.1'İN ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

  • iOS 16.1, pil yüzdesi güncellemesini alamayan iPhone XR, 11, 12 mini ve 13 mini modelleri için pil yüzdesini getirecek. Ayrıca pil göstergesi etkinleştirildiğinde artık yüzde azaldığında boşalan dinamik simgeye sahip olacak. Güncelleme ayrıca iPhone'lara "Temiz Enerji" odaklı şarj seçeneği ekleyecek.
  • iOS 16.1, kilit ekranınızdan gerçek zamanlı olarak olup bitenlerden (spor karşılaşmaları gibi) haberdar olmanıza yardımcı olacak Canlı Etkinlikler ve Matter protokolü için de destek getirecek.
  • iOS 16.1 artık kullanıcıların Cüzdan uygulamasını ilk kez silmelerine izin verecek.
  • iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi de kullanıma sunulacak.

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iOS 16.1, iPadOS 16.1 ve diğer yazılım güncellemelerinin 24 Ekim Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

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iOS 16.1 GÜNCELLEMESİNİ ALABİLECEK CİHAZLAR

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)
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