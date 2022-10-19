iOS 16'da sorun yaşayan iPhone kullanıcılarına iOS 16.1 müjdesi! Yayınlanacağı tarih...

Apple, iOS 16.1 güncellemesi için hazırlanıyor. Şirket dün yeni iPad modellerini duyurdu. Ardından iOS 16.1, iPadOS 16.1 ve diğer yazılım güncellemeleri konuşulmaya başlandı. Şirket, geliştiricilere ve genel beta kullanıcılarına bu güncellemelerin yeni RC (Release Candidate) sürümlerini sundu. Çeşitli kaynaklara göre, bazı iPhone kullanıcılarının karşılaştığı sorunları çözeceği düşünülen iOS 16.1 önümüzdeki hafta gelecek.

İOS 16.1 İLE NELER DEĞİŞECEK? İŞTE İOS 16.1'İN ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

iOS 16.1, pil yüzdesi güncellemesini alamayan iPhone XR, 11, 12 mini ve 13 mini modelleri için pil yüzdesini getirecek. Ayrıca pil göstergesi etkinleştirildiğinde artık yüzde azaldığında boşalan dinamik simgeye sahip olacak. Güncelleme ayrıca iPhone'lara "Temiz Enerji" odaklı şarj seçeneği ekleyecek.

iOS 16.1, kilit ekranınızdan gerçek zamanlı olarak olup bitenlerden (spor karşılaşmaları gibi) haberdar olmanıza yardımcı olacak Canlı Etkinlikler ve Matter protokolü için de destek getirecek.

iOS 16.1 artık kullanıcıların Cüzdan uygulamasını ilk kez silmelerine izin verecek.

iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi de kullanıma sunulacak.

iOS 16.1, iPadOS 16.1 ve diğer yazılım güncellemelerinin 24 Ekim Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

iOS 16.1 GÜNCELLEMESİNİ ALABİLECEK CİHAZLAR