iOS 17.2 beta'da dikkat çeken ipucu! Apple, sideloading'e izin vermeye mi hazırlanıyor?

Apple, Avrupa Birliği'nde bir çeşit baskı altında. Çünkü Dijital Hizmetler Yasası (DMA) antitröst mevzuatı, şirketin rekabeti artırmak için kullanıcıların App Store dışından uygulama yüklemesine izin vermesini gerektiriyor. İddiaya göre iOS 17.2 ise Apple'ın kullanıcıların App Store dışından uygulama yüklemesine izin verme yolunda ilerlediğinin ipuçlarını veriyor.

iOS 17.2 BETA'DA 'SIDELOADING' KANITI!

Çünkü 9to5Mac, iOS 17.2 beta kodunda şirketin gerçekten de iOS cihazlarda sideloading'i (yan yüklemeyi) etkinleştirmeye doğru ilerlediğine dair kanıt bulduğunu iddia etti.

SIDELOADING NEDİR?

Bilmeyenler için sideloading işlemi, resmi bir kaynak yerine üçüncü taraf kaynaklardan elde edilen uygulamaların yüklenmesinden oluşur. Söz konusu iOS olduğunda, resmi kaynak (ve iPhone ve iPad kullanıcıları için mevcut olan tek kaynak) App Store'dur. Apple, uygulamaların App Store kurallarını atlamasına izin vereceği için iOS'ta Sideloading'e hiçbir zaman izin vermedi. Ancak AB'nin Dijital Hizmetler Yasası nedeniyle bu durum yakında değişebilir.

APPLE NE ZAMAN SIDELOADING'E İZİN VEREBİLİR?

Söylenene göre Apple'ın teorik olarak Mart 2024'e kadar DMA mevzuatına uyması gerekiyor. Apple'ın aynı zamanda App Store'un Dijital Piyasalar Yasası'na dahil edilmesi için Avrupa Birliği'ne başvurabileceği, muhtemelen de iOS'taki App Store'u korumak için her şeyi deneyeceği söyleniyor. Ancak en nihayetinde iOS 17, sideloading için hazır olacak gibi görünüyor.





