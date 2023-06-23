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iOS 17 beta 2'de çarpıcı keşif! Dikkatleri üzerine çekti...

23.06.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın geçtiğimiz günlerde geliştiricilere sunduğu iOS 17'nin ikinci beta sürümünde çarpıcı bir keşif yapıldı. Bu keşif oldukça dikkat çekici bulundu.

iOS 17 beta 2'de çarpıcı keşif! Dikkatleri üzerine çekti...

MacRumors'un haberine göre, iOS 17'nin ikinci beta sürümü Haptic Touch özelliğini daha hızlı hale getiriyor. Habere göre sürüm, dokunsal geri bildirim de diyebileceğimiz bu özelliğin eskisinden daha hızlı olarak ayarlanmasını sağlayacak bir ayar içeriyor.

Konuyla ilgili bir tweet atan bir Twitter hesabı, "iOS 17'deki yeni Hızlı Haptic Touch seçeneği, 3D Touch hissi veriyor!" diyerek aşağıdaki görüntüyü paylaştı.

app

"HIZLI, VARSAYILAN VE YAVAŞ"

Bir Erişilebilirlik seçeneği olan daha hızlı dokunsal geri bildirim, Ayarlar'dan Erişilebilirlik > Dokunma > Haptic Touch seçeneğine gidilerek etkinleştirilebiliyor.

iOS 16’da Haptic Touch seçenekleri olarak karşımıza hızlı ya da yavaş seçenekleri çıkıyor.

Denildiğinde göre iOS 17 Beta 2'de burada artık "Hızlı, Varsayılan ve Yavaş" seçenekleri yer alıyor.

Yeni 'Hızlı' seçeneğinin, eski 'Hızlı' seçeneğine kıyasla hız anlamında bir adım daha önde olduğu söyleniyor.

Aktarıldığı kadarıyla Haptic Touch özelliğini 'Hızlı' olarak ayarlamak, bir simgeye veya ekrandaki öğeye uzun basıldığında parmağın altında dokunsal menülerin ne kadar hızlı açıldığı konusunda gözle görülür bir fark yaratıyor ve Haptic Touch etkileşimlerini 3D Touch etkileşimlerine yaklaştırıyor.

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