HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iOS ve Android'in rakibi HarmonyOS için tarih verdiler!

iOS ve Android'in rakibi HarmonyOS için tarih verdiler!

24.05.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre Huawei, HarmonyOS'u genel tüketicilere tanıtmak için bir lansman planladı. Söylentilerde verilen lansman tarihi ise oldukça yakın.

iOS ve Android'in rakibi HarmonyOS için tarih verdiler!

Huawei HarmonyOS için çalışmalarını sürdürüyor. ABD'nin yaptırımları sonrası kendi işletim sistemini geliştirmek için kollarını sıvayan şirket, son zamanlarda HarmonyOS ile sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda HarmonyOS hakkında birçok haber ortaya çıktı. Şimdi ise Huawei'nin yeni işletim sistemi için bir etkinlik planladığı iddia ediliyor.

İŞTE HARMONYOS İÇİN VERİLEN TARİH

İddialara göre Huawei, 2 Haziran'da HarmonyOS için bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikle ilgili sızdırılmış bir tanıtım posterine sahip olan bir siteye konuşan kaynaklara göre, etkinlik Çin saati ile 20:00'da başlayacak. Bu, etkinliğin ABD'den ve Avrupa ülkelerinden takip edilebilecek küresel bir etkinlik olabileceğini gösteriyor.

HarmonyOS

HarmonyOS 2.0'ın özelliklerini ve tasarımını gösteren video yayınlandı!HarmonyOS 2.0'ın özelliklerini ve tasarımını gösteren video yayınlandı!

İKİ YENİ CİHAZ SÜRPRİZİ

Etkinlik için tek beklenti HarmonyOS değil. İddialar, Huawei'nin iki yeni cihaz ile karşımıza çıkacağını söylüyor. Buna göre, etkinlikte Huawei MatePad Pro 2 ve Huawei Watch 3 görücüye çıkacak. Bu ikilinin HarmonyOS işletim sistemi ile geleceği aktarılıyor. Huawei'den konu hakkında yapılmış herhangi bir açıklama ise bulunmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O iddialara bu pozla yanıt verdi! O iddialara bu pozla yanıt verdi!
Yerli marka bugünü işaret etmişti! Yeni model geldiYerli marka bugünü işaret etmişti! Yeni model geldi
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Huawei
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, kıskıvrak yakalandı

Bir ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Bir ilde koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Aday olursa yüzde yüz kazanır

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.