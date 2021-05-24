iOS ve Android'in rakibi HarmonyOS için tarih verdiler!

Huawei HarmonyOS için çalışmalarını sürdürüyor. ABD'nin yaptırımları sonrası kendi işletim sistemini geliştirmek için kollarını sıvayan şirket, son zamanlarda HarmonyOS ile sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda HarmonyOS hakkında birçok haber ortaya çıktı. Şimdi ise Huawei'nin yeni işletim sistemi için bir etkinlik planladığı iddia ediliyor.

İŞTE HARMONYOS İÇİN VERİLEN TARİH

İddialara göre Huawei, 2 Haziran'da HarmonyOS için bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikle ilgili sızdırılmış bir tanıtım posterine sahip olan bir siteye konuşan kaynaklara göre, etkinlik Çin saati ile 20:00'da başlayacak. Bu, etkinliğin ABD'den ve Avrupa ülkelerinden takip edilebilecek küresel bir etkinlik olabileceğini gösteriyor.

İKİ YENİ CİHAZ SÜRPRİZİ

Etkinlik için tek beklenti HarmonyOS değil. İddialar, Huawei'nin iki yeni cihaz ile karşımıza çıkacağını söylüyor. Buna göre, etkinlikte Huawei MatePad Pro 2 ve Huawei Watch 3 görücüye çıkacak. Bu ikilinin HarmonyOS işletim sistemi ile geleceği aktarılıyor. Huawei'den konu hakkında yapılmış herhangi bir açıklama ise bulunmuyor.

