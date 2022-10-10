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IP adresim nedir? IP adresi sorgulama, öğrenme adımları

10.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji alanındaki en önemli gelişmelerden biri internettir. İnternete bağlanılabilmesi için bir IP adresine sahip olunması gerekmektedir. IP adresi, kullanılan cihazların kimlik numarası olarak bilinmektedir. Tüm cihazların IP adresi birbirinden farklıdır. IP adresim nedir araştırması yapan kullanıcılar için IP adresi sorgulama işlemini anlattık.

IP adresim nedir? IP adresi sorgulama, öğrenme adımları

İçindekiler

  • IP adresim nedir?
  • IP Adresi Sorgulama

Günümüzde çoğu kullanıcı kendi IP adresi nasıl bulacağını bilmemektedir. İnternete bağlanıldığında bilgisayarınıza veya kullandığınız herhangi bir cihaza IP adresi atanmaktadır. IP adresinizi birkaç basit yöntem ile kolay bir şekilde öğrenebilmeniz mümkündür. Bunun için IP adresi sorgulama yöntemlerinden faydalanılmaktadır.

IP adresim nedir?

İnternet bağlantısı gerçekleştiren her cihazın kendine özel bir aygıt belirleyici numarası bulunur. Bu numaralar noktalar ile ayrılan dört adet sekiz bitlik sayılardan oluşur. Bu numaralar cihazlar için internet kimliği görevini görmektedir. İnternet üzerinden cihazlar arası veri alışverişi için IP adreslerine ihtiyaç vardır. İnternet ortamında bulunan tüm cihazlara atanan sanal adreslere IP denmektedir. İnternet protokol adresleri olarak da bilinen bu adresler, her cihaza özel olarak belirlenmektedir. Cihazlar bu adresler aracılığı ile internete erişim sağlar. IP adresini merak eden kullanıcılar, aşağıda yer alan IP adresi öğrenme yönteminden faydalanabilir.

  • İlk olarak “Windows” ile birlikte “R” tuşuna (Windows + R) aynı anda basmanız gerekmektedir.
  • Karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu pencereye “CMD” yazınız ve ardından “tamam” tuşuna tıklayınız.
  • Karşınıza tekrardan arka planı siyah olan bir pencere açılacaktır. Bu pencerede sizin kullanıcı isminizin yazılı olduğu bir alan mevcuttur. Kullanıcı adınızın hemen yanına “ipconfig” yazınız ve ardından “enter” tuşuna basınız.
  • Karşınıza cihazınızda kullanılan tüm IP adresleri çıkacaktır.
  • Bilgisayar IP adresi bulma işlemi için de yukarıdaki yöntem geçerlidir. Yalnızca “ipconfig” yazdığınız yere “ipconfig/all” yazılmalıdır. Komutu yazıp “enter” tuşuna bastıktan sonra karşınıza IPv4 adres bilgileri gelecektir.

IP Adresi Sorgulama

Bilgisayarınıza herhangi bir ağ bağlantısı kurabilmek için IP adresi sorgulamanız gerekebilir. Bu işlemi aşağıdaki adımları gerçekleştirerek yapabilmeniz mümkündür.

  • Öncelikli olarak bilgisayarınızı açınız ve ardından sol alt köşede bulunan “başlat” menüsüne giriş yapınız.
  • Ardından “denetim masası” bölümüne geliniz.
  • Denetim masası bölümünde bağlı olduğunuz ağı bulunuz ve üzerine fareniz ile sağ tıklayınız. Aktif olan bağlantı türünüz karşınıza çıkacaktır. Bu yöntem ile IP adres sorgulama işlemini tamamlamış olacaksınız.
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Anahtar Kelimeler:
ip adres ip adresi sorgulama
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