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iPad Pro 2020 tam bir performans canavarı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

Apple geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız yeni iPad Pro modeli ile karşımıza çıkmıştı. iPad Pro 2020 olarak geçen bu modelin bugün Geekbench testinden aldığı puan belli oldu. iPad Pro 2020 Geekbench testinden aldığı puan ile alanında rakipsiz olduğunu kanıtlıyor.

iPad Pro 2020 tam bir performans canavarı!

Apple’ın yeni canavarı Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 1.114 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 4.654 puan almayı başarıyor. MacBook Air’dan daha performanslı çalışan tablet, daha stabil mobil uygulamaları sayesinde özellikle video düzenleyen ve resim / çizim üzerinde çalışanların vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor.

İPAD PRO 2020 ÖZELLİKLERİ

11 inç büyüklüğünde 2388 x 1668 çözünürlüğünde Liquid Retina ekran ile gelen bu modelde Sekiz çekirdekli A12Z Bionic 7nm yonga seti yer alıyor. Bu yonga setine Sekiz çekirdekli GPU ve M12 motion yardımcı işlemci eşlik ediyor.
12 Megapiksel f/1.8 diyaframlı ana + 10 Megapiksel f/2.4 diyaframlı 125 derece ultra geniş açılı lensli arka kameraya ve 7 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ön kameraya yer veren Apple, beş adet mikrofonu ile profesyonel video kayıt imkanı da sunuyor.

iPad-Pro-2020-Geekbench

Türkiye’de 128 GB’lık sürümü 6.399 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan bu model, Trackpad destekli harici olarak 2.400 TL‘ye satılan klavyesi ile tam bir bilgisayara dönüşüyor.

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