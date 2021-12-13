iPad Pro'nun yeni rakibi beklenenden daha ucuz olabilir!

Samsung, sadece akıllı telefon değil, tablet konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Apple'ın iPad'lerle yer aldığı tablet pazarında Samsung'un da yeni hamleler yapması bekleniyor. Bu hamlelerden birinin Galaxy Tab S8 Ultra olacağı düşünülüyor. iPad Pro'ya rakip olacağı söylenen Galaxy Tab S8 Ultra'nın fiyatı için gelen yeni bir bilgi ise fazlasıyla dikkat çekiyor.

SAMSUNG GALAXY TAB S8 ULTRA'NIN FİYATI İÇİN YENİ GELİŞME

Bir sızıntı kaynağı, Galaxy Tab S8 Ultra'nın fiyatının önceki sızıntılardaki fiyatlardan daha da düşük olacağını iddia ediyor. Eğer sızıntı kaynağının söyledikleri doğruysa, bu, yeni tabletin beklenenden daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, ABD fiyatlarının Güney Kore'ye nazaran düşük olacağı bilgisi de mevcut.

GALAXY TAB S8 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİNİ DE PAYLAŞTI

İddialara göre Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'nın özellikleri arasında 14.6 inç çentikli ekran yer alıyor. Çentik, çift ön kamera için bulunuyor. Daha önceki bir rapora göre, ön kamera kurulumu 8 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Sızıntı kaynağı, Tab S8 Ultra'nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alacağını söylerken, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama ile eşleştirileceğini belirtiyor.

Tabletin ince bir çerçeveye sahip olacağı ve 640 gram ağırlığında olacağı öne sürülüyor. Galaxy Tab S8 ailesinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.



