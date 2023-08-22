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İpek Açar hamile! Evlatlık çocuk başvurusunu ne yapacak?

22.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpek Açar, yıllar sonra ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 5 aylık hamile olan İpek Açar 3 yıla yakın süredir evlat çocuk edinmek için süreci takip ediyordu. Açar hamilelik haberi sonrası bu konuda kararını verdi.

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor.

Dört yıl önce Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan İpek Açar, evlendikten kısa bir süre sonra sağlık sorunları sebebiyle yeniden çocuk sahibi olamayacağını düşündüğü için evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu.

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Ancak ünlü çift kendilerine sıra gelmesini beklerken 47 yaşındaki İpek Açar hamile olduğunu öğrendi.

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"DOĞUMU YAPTIKTAN SONRA..."

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; erkek bebek bekleyen İpek Açar, "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" açıklamasını yaptı.


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