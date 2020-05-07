iPhone 11 bu kez ön kamerasıyla DxOMark'a konuk oldu! Peki testi geçebildi mi?

iPhone 11 Apple'ın yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz yıl iPhone Xr ile satışlarda istediği seviyeleri yakalayan Apple, iPhone 11'de iPhone Xr'ın üzerine birkaç yenilemeler yaparak tekrar satışlarda başarılı olmayı bekledi. Bu yeniliklerden biri de iPhone 11'in kameralarında yaşandı. iPhone 11'de çift kameralı arka kamera kurulumuna geçen Apple, telefonun ön kamerasını ise 12 MP'e güncelledi. Daha önce arka kameralarıyla DxOMark ekibine konuk olan iPhone 11, ekibin 'N'olur yine gel' çağrılarına kulak verdi ve DxOMark'ın ön kamera testine girdi.
DxOMark'ın açıkladığı verilere göre iPhone 11'in ön kamerası kullanıcılarını üzmeyecek bir performansa sahip. Zira, testte akıllı telefon, fotoğraf yetenekleri için 92 puan almayı başarmış görünüyor. İş video yeteneklerine geldiğinde ise iPhone 11 puanını bir tık düşürerek 90 puan alıyor.
iPhone 11'in ön kamerası genel ortalamada ise DxOMark'tan 91 puan ile ayrılıyor. Bu puan, bir amiral gemisi için ne yazık ki yeterli değil. Zira iPhone 11'in rakiplerinden biri olan Huawei P40 Pro DxOMark'tan 103 puan almıştı. iPhone 11 ise rakibinden daha düşük bir ön kamera performansına sahip. Ama bu iPhone 11'in ön kamerası kötü demek değil. Apple'ın uygun fiyatlı olmasını gözeterek ürettiği iPhone 11, yine de ortalama bir performans sunuyor.
iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'in ön kamerası Apple'ın yaptığı açıklamaya göre herhangi bir farka sahip değil. Yani iki akıllı telefonun da ön kameraları birbirinin aynısı. DxOMark'a göre ise iki telefon arasındaki tek bir fark var. O da iPhone 11 Pro Max'in odak mesafesi konusunda biraz daha iyi olması. Bunun dışında iki telefonun ön kamerası arasında herhangi bir fark bulunmuyor.
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