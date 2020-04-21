HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 ailesi için üzen iddia

iPhone 12 ailesi için üzen iddia

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

Uzun süredir hakkında yazılıp çizilen yok iPhone 9 olacak yok iPhone SE 2 olacak denilen yeni “iPhone SE” geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde tanıtılmıştı.

iPhone 12 ailesi için üzen iddia

iPhone 11’in 4.7 inçlik iPhone 8 kasasına kondurulmuş hali olan bu telefon özellikle Amerika’da uygun fiyatı ile Android pazarına darbe indirecek. Türkiye’de 5.299 TL‘ye satılan bu telefon, ülkemizdeki Android telefonlar ile kıyaslandığında bile uygun görünüyor. iPhone SE’nin tanıtımından sonra gözler asıl büyük oyuncu olan iPhone 12 modellerine çevrilmişti. Ancak bugün gelen haberler pek de iç açıcı değil.

Koronavirüs iPhone 12'yi etkileyecek

Dünya genelinde 2.4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 165 binden fazla kişinin hayatına neden olan COVID-19 salgınından dolayı Apple’ın da işleri biraz ağırdan alacağı söyleniyor. Bu süreçte tüm dünyada ekonomiler çökmüş durumda. Üretim olmadığı gibi çalışan işçi sayısında da büyük bir düşüş yaşandı.

Mağazalar, fabrikalar ve iş yerleri kapalı olduğundan dolayı evine zar zor ekmek götürenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Apple’ın da bu durumdan haberdar olduğu ve bu yüzden yeni tepe modellerini beklenenden biraz geç tanıtacağı iddia ediliyor.

Goldman Sachs analistleri, Apple’ın her yıl Eylül ayında düzenlediği iPhone lansmanını Kasım ayına erteleyebileceğini belirtiyor. Kasım’da tanıtılacak olan yeni modellerin ise 2021’de satışa sunulacağı ön görülüyor. Gücünü Apple A14 yonga setinden alacak olan bu modeller, yine ikili ve üçlü kamera kurulumları ile gelecek.

Pro modellerde ise iPad Pro‘da gördüğümüz LiDAR tarayıcı üçlü kameraya ek olarak konumlandırılacak. AR yani artırılmış gerçeklik için büyük bir adım olan bu tarayıcının özellikle portre modunda nasıl sonuçlar ortaya koyacağı büyük merak konusu.

999 dolar bandını yine aşacak olan Apple, maalesef ki COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinden dolayı 1-2 yıl satışlarda sorun yaşayacak. Fiyat düşürme politikası izlemeyeceğini düşündüğümüz firmanın son 10 yılın en kötü satış rakamlarına düşmesini bekliyoruz.

Küresel çapta devam eden bu salgının 2020 sonunda sona ermesini temenni ediyoruz. Umarız bir an önce her şey yoluna girer ve eski sıradan dediğimiz hayatımıza geri döneriz.

Google uyardı! Android kullanıcıları bu uygulamaları silsin!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Note 20 devasa pil ile mi gelecek?Note 20 devasa pil ile mi gelecek?
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone 12 Apple koronavirüs iPhone SE

En Çok Okunan Haberler

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Note 20 devasa pil ile mi gelecek?

Note 20 devasa pil ile mi gelecek?

Amazon çalışanları ağır risk altında!

Amazon çalışanları ağır risk altında!

OnePlus 8 Pro’yu parçalara ayırdı

OnePlus 8 Pro’yu parçalara ayırdı

LG Velvet için bir tanıtım videosu yayınladı

LG Velvet için bir tanıtım videosu yayınladı

Animal Crossing: New Horizons’a yakından bakıyoruz

Animal Crossing: New Horizons’a yakından bakıyoruz

Yapay zeka koronavirüs ile mücadelede kullanılabilir mi?

Yapay zeka koronavirüs ile mücadelede kullanılabilir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.