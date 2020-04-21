iPhone 12 ailesi için üzen iddia

iPhone 11’in 4.7 inçlik iPhone 8 kasasına kondurulmuş hali olan bu telefon özellikle Amerika’da uygun fiyatı ile Android pazarına darbe indirecek. Türkiye’de 5.299 TL‘ye satılan bu telefon, ülkemizdeki Android telefonlar ile kıyaslandığında bile uygun görünüyor. iPhone SE’nin tanıtımından sonra gözler asıl büyük oyuncu olan iPhone 12 modellerine çevrilmişti. Ancak bugün gelen haberler pek de iç açıcı değil.

Koronavirüs iPhone 12'yi etkileyecek

Dünya genelinde 2.4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 165 binden fazla kişinin hayatına neden olan COVID-19 salgınından dolayı Apple’ın da işleri biraz ağırdan alacağı söyleniyor. Bu süreçte tüm dünyada ekonomiler çökmüş durumda. Üretim olmadığı gibi çalışan işçi sayısında da büyük bir düşüş yaşandı.

Mağazalar, fabrikalar ve iş yerleri kapalı olduğundan dolayı evine zar zor ekmek götürenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Apple’ın da bu durumdan haberdar olduğu ve bu yüzden yeni tepe modellerini beklenenden biraz geç tanıtacağı iddia ediliyor.

Goldman Sachs analistleri, Apple’ın her yıl Eylül ayında düzenlediği iPhone lansmanını Kasım ayına erteleyebileceğini belirtiyor. Kasım’da tanıtılacak olan yeni modellerin ise 2021’de satışa sunulacağı ön görülüyor. Gücünü Apple A14 yonga setinden alacak olan bu modeller, yine ikili ve üçlü kamera kurulumları ile gelecek.