iPhone 12 ailesi için üzen iddia

iPhone 11’in 4.7 inçlik iPhone 8 kasasına kondurulmuş hali olan bu telefon özellikle Amerika’da uygun fiyatı ile Android pazarına darbe indirecek. Türkiye’de 5.299 TL‘ye satılan bu telefon, ülkemizdeki Android telefonlar ile kıyaslandığında bile uygun görünüyor. iPhone SE’nin tanıtımından sonra gözler asıl büyük oyuncu olan iPhone 12 modellerine çevrilmişti. Ancak bugün gelen haberler pek de iç açıcı değil.
Dünya genelinde 2.4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 165 binden fazla kişinin hayatına neden olan COVID-19 salgınından dolayı Apple’ın da işleri biraz ağırdan alacağı söyleniyor. Bu süreçte tüm dünyada ekonomiler çökmüş durumda. Üretim olmadığı gibi çalışan işçi sayısında da büyük bir düşüş yaşandı.
Mağazalar, fabrikalar ve iş yerleri kapalı olduğundan dolayı evine zar zor ekmek götürenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Apple’ın da bu durumdan haberdar olduğu ve bu yüzden yeni tepe modellerini beklenenden biraz geç tanıtacağı iddia ediliyor.
Goldman Sachs analistleri, Apple’ın her yıl Eylül ayında düzenlediği iPhone lansmanını Kasım ayına erteleyebileceğini belirtiyor. Kasım’da tanıtılacak olan yeni modellerin ise 2021’de satışa sunulacağı ön görülüyor. Gücünü Apple A14 yonga setinden alacak olan bu modeller, yine ikili ve üçlü kamera kurulumları ile gelecek.
Pro modellerde ise iPad Pro‘da gördüğümüz LiDAR tarayıcı üçlü kameraya ek olarak konumlandırılacak. AR yani artırılmış gerçeklik için büyük bir adım olan bu tarayıcının özellikle portre modunda nasıl sonuçlar ortaya koyacağı büyük merak konusu.
999 dolar bandını yine aşacak olan Apple, maalesef ki COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinden dolayı 1-2 yıl satışlarda sorun yaşayacak. Fiyat düşürme politikası izlemeyeceğini düşündüğümüz firmanın son 10 yılın en kötü satış rakamlarına düşmesini bekliyoruz.
Küresel çapta devam eden bu salgının 2020 sonunda sona ermesini temenni ediyoruz. Umarız bir an önce her şey yoluna girer ve eski sıradan dediğimiz hayatımıza geri döneriz.
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